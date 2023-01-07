المسيحيون الأرثوذكس حول العالم يحتفلون بعيد الميلاد - بالصور

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث يقود قداسا في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم التوراتية

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم بعيد الميلاد، حتى مع استمرار القتال في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بين روسيا وأوكرانيا.

أكثر من 200 مليون مسيحي حول العالم مرتبطون بالكنائس الأرثوذكسية. يحتفل معظمهم بعيد الميلاد في 7 يناير/كانون الثاني لأنهم يتبعون التقويم اليولياني، على عكس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغريغوري.

وبينما يقيم غالبية المسيحيين الأرثوذكس في أوروبا الشرقية، أقيمت الاحتفالات والمواكب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط حيث الكنائس الأرثوذكسية هي الشكل الأكثر شيوعا للمسيحية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المصلون الأقباط الأرثوذكس يحضرون قداس عشية عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح في دير الأنبا سمعان الخراز في جبال المقطم في العاصمة المصرية القاهرة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نظم شيخ الروم الأرثوذكس المتروبوليت عمانوئيل تشالشدون قداس عيد الغطاس في كنيسة بطريركية الفنار الأرثوذكسية العاصمة التركية اسطنبول

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، في كييف، أشعل المؤمنون الشموع في كاتدرائية القديس فولوديمير. توافد ملايين الأوكرانيين الآخرين على الكنائس في جميع أنحاء البلاد

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بليتورجيا بعيد الميلاد مع صلاة إلهية في كنيسة أيقونة تيخفين لأم الرب في العاصمة الروسية موسكو

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، القوات الأوكرانية التي تقاتل بالقرب من خط الجبهة في منطقة دونباس تشرب نخبا خلال فترة وجيزة من الراحة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، داخل الكرملين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حضوره قداس في كاتدرائية البشارة. وكان قد سعى لإعلان وقف قصير لإطلاق النار في أوكرانيا احتفالا بهذه المناسبة، لكن كييف رفضته

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في صربيا، حضر الناس النار السنوية لأغصان البلوط المجففة في كنيسة سانت سافا في بلغراد. ترمز النار إلى ما بناه الرعاة لتدفئة الطفل يسوع في مذوده

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في إثيوبيا، حيث يوجد أكثر من 36 مليون مسيحي أرثوذكسي، قاد الكهنة المؤمنين للاحتفال بليلة عيد الميلاد في كنيسة القديسة ماري في لاليبيلا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في كنيسة المهد في بيت لحم، التي يُقال إنها مسقط رأس يسوع، اجتمع المؤمنون للاحتفال بأحد أهم أيام العقيدة الأرثوذكسية