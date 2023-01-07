المسيحيون الأرثوذكس حول العالم يحتفلون بعيد الميلاد - بالصور
يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم بعيد الميلاد، حتى مع استمرار القتال في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بين روسيا وأوكرانيا.
أكثر من 200 مليون مسيحي حول العالم مرتبطون بالكنائس الأرثوذكسية. يحتفل معظمهم بعيد الميلاد في 7 يناير/كانون الثاني لأنهم يتبعون التقويم اليولياني، على عكس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغريغوري.
وبينما يقيم غالبية المسيحيين الأرثوذكس في أوروبا الشرقية، أقيمت الاحتفالات والمواكب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط حيث الكنائس الأرثوذكسية هي الشكل الأكثر شيوعا للمسيحية.