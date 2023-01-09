فضيحة التبول التي أحرجت شركة طيران هندية

ميريل سيباستيان

بي بي سي نيوز-دلهي

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، ANI التعليق على الصورة، شانكار ميشرا أصدر بياناً عبر محاميه قائلاً إنه سيتعاون مع التحقيق

أعرب رئيس شركة "تاتا صنز" الهندية عن "حزنه" بعد مزاعم حول تبوّل رجل ثمل على امرأة مسنّة على متن رحلة جوية تابعة لها.

ووقع الحادث في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، على متن طائرة "آير إنديا" التي تديرها "تاتا صنز".

وأثار الخبر غضبا واسعا في الهند، وانتقادات حول كيفية تعامل الشركة مع الحادث.

وألقي القبض على الرجل يوم السبت. وطرد من عمله في الشركة الأمريكية "ولز فارغو".

وأصدر رئيس شركة "تاتا صنز"، ناتاراجان شاندراسيكاران، بيانا يوم الأحد قال فيه إنه كان على شركة الخطوط الجوية أن تكون "أسرع" في تجاوبها مع الحادث.

وأضاف: "سنراجع ونصلح كل إجراء لمنع الحوادث ذات الطابع المنفلت والتعامل معها في حال وقوعها".

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد على تعبير الرئيس التنفيذي لـ"آير إنديا"، كامبل ويلسون، عن "الأسف" و"الألم"، لما يعانيه العملاء نتيجة "أعمال المسافرين المدانة".

ووقع الحادث في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، في المقصورة الخاصة بدرجة الأعمال على متن طائرة متجهة من نيويورك إلى نيو دلهي.

وزعم أن المشتبه به، شانكار ميشرا، كان ثملا، وبال على إحدى المسافرات، وهي امرأة مسنة تبلغ من العمر 72 عاماً.

وكتبت المرأة في رسالة إلى رئيس شركة "تاتا صنز" في اليوم التالي قائلة: "غرقت ملابسي وحذائي ومحفظتي تماماً في البول".

وقالت إنها طلبت من طاقم الطائرة تغيير مقعدها، لكنها الرد كان أنه لا مكان شاغر، وعرض عليها مقعد صغير يستخدمه الموظفون. وزعمت أن أفراد طاقم الطائرة أحضروا لها الرجل - على عكس رغبتها - كي يقدم اعتذاره لها.

ووصفت المرأة الرحلة بأنها كانت "صادمة". وقالت إن شركة الطيران أصدرت فقط تعويضاً جزئياً عن تذكرة سفرها.

صدر الصورة، ANI التعليق على الصورة، ميشرا عند توقيفه من قبل الشرطة

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ودعم طبيب أمريكي، يدعى شوغاتا باتاشارجي و كان يجلس بجانب شانكار ميشرا على متن الطائرة، أقوال المرأة.

وقال الطبيب لقناة "أن دي تي في"، إنه أرسل شكوى مكتوبة إلى شركة الخطوط الجوية في يوم الحادث لكنها "لم تسفر عن شيء".

وطلبت شركة الطيران من لجنة داخلية التحقيق في الشكوى ضد ميشرا.

وبعد أسبوعين، فرضت الشركة حظر سفر على ميشرا لمدة 30 يوما - وكانت مدة الحظر من بين العوامل التي أثارت الغضب بمجرد انتشار الخبر.

وبناء على طلب عائلة المرأة، تقدمت الشركة أخيرا بشكوى إلى الشرطة بشأن الحادث في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وتقدمت بعد أسبوع بتقرير إلى هيئة تنظيم الطيران في الهند، الإدارة العامة للطيران المدني.

وأصدرت الهيئة الأسبوع الماضي ملاحظات إلى المسؤولين وطاقم الرحلة، قائلة إنهم لم يمتثلوا لقواعدها بشأن التعامل مع راكب مشاغب على متن الطائرة. وقالت أيضا إن سلوك الطاقم كان "غير مهني".

وقامت الشركة بعد ذلك بشطب الطيار وأربعة أفراد عن لائحة طاقم الطائرة.

ووعد رئيس الشركة التنفيذي، كامبل ويلسون، بتفعيل نظام إبلاغ صارم بشأن السلوك المشاغب على متن الخطوط الجوية الهندية.

وأصدرت شركة "ولز فارغو" بيانا الجمعة قالت فيه إنها أنهت عقد شانكار ميشرا، و"إنه كان متعاونا مع سلطات تطبيق القانون".

وألقي القبض على ميشرا يوم السبت في بنغالورو ووجهت إليه تهما، من بينها التحرش الجنسي وسوء السلوك.

وأصدر ميشرا قبل توقيفه بيانا عبر محاميه، قال فيه إنه قام بغسل محفظة وملابس السيدة، بعد يومين على الحادثة.

وجاء في بيانه: "شكوى السيدة المستمرة كانت فقط فيما يتعلق بالتعويض المناسب الذي تدفعه شركة الطيران، وكانت قد رفعت شكوى لاحقة من أجل ذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2022".

وأضاف: "البيانات التي سجلها طاقم الطائرة قبل لجنة التحقيق، تظهر أنه لا يوجد شاهد عيان على الحادث.