فيروس كورونا: إجراءات صينية ردا على قيود فرضتها اليابان وكوريا الجنوبية

نك مارش

بي بي سي نيوز-سوول

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، المطار الوحيد في كوريا الجنوبية الذي يستقبل القادمين من الصين

توقفت الصين عن إصدار تأشيرات قصيرة المدى لأفراد من كوريا الجنوبية واليابان ردا على القيود التي فرضتها الدولتان على المسافرين الصينيين على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقالت بكين إن هذه الخطوة ستبقى سارية حتى رفع القيود عن القادمين من الصين.

وكانت كوريا الجنوبية قد توقفت عن إصدار تأشيرات للقادمين من الصين الأسبوع الماضي، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "غير مقبول" و"غير علمي".

وفي ردها على الخطوة الصينية، قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية لبي بي سي إن إجراءاتها بخصوص القادمين من الصين "منسجمة مع الأدلة العلمية والموضوعية".

وفي هذه الأثناء، تسمح اليابان للزوار القادمين من الصين بالدخول في حال كانت نتيجة فحص كوفيد الخاص بهم سلبية.

وتفيد وكالة السيطرة على الأمراض والتحكم بها في كوريا الجنوبية بأن ثلث القادمين من الصين كانوا مصابين بكوفيد قبل فرض قيود على التأشيرات.

وفي مطار إوتشيون الدولي في كوريا الجنوبية، وهو المطار الوحيد الذي يستقبل مسافرين قادمين من الصين، يستقبل القادمين عسكريون يرتدون ملابس واقية.

وتمكنت بي بي سي من التحدث إلى بعض المسافرين الذين جرت مرافقتهم إلى مركز الفحص في المطار.

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وقال ويليام، وهو رجل أعمال من شانغهاي: "شخصيا لا أمانع. لقد مررت بإجراءات أصعب خلال الجائحة. أحاول الالتزام بالسياسات المتبعة قدر الإمكان".

وعبرت إيميلي التي قدمت من هونغ كونغ وفرض عليها إجراء الفحص، عن وجهة نظر مغايرة، فقالت: "في رأيي أن هذه الإجراءات غير علمية. أحس أن الإجراءات غير عادلة. أعتقد أنهم يحسون بعدم الأمان".

وقال جين سون، الذي كان متوجها إلى أبو ظبي: "هناك جانب سياسي في الموضوع، والعلاقات بين البلدين ليست على ما يرام. الكثير من الكوريين الجنوبيين يتفقون مع تحميل الصين مسؤولية الفيروس".

وقالت امرأة أخرى متوجهة إلى باريس لقضاء شهر العسل إن كوريا ربما لم تكن لتفرض نفس الإجراءات لو لم يكن الأمر يخص الصين.

وأضافت: "لكن في كل الأحوال ستجد الصين مشكلة مع أي إجراء نتخذه".

ويتوقع أن تستمر الإجراءات الكورية الجنوبية حتى نهاية الشهر، لحين انتهاء العلماء من التحقق مما إذا كان أي من متحورات الفيروس مصدره الصين.

وقال بروفيسور كيم وو جو، خبير الأمراض المعدية في جامعة كوريا ومستشار الحكومة، لبي بي سي: "ليست هناك شفافية في الصين الآن بخصوص مراقبة المتحورات الجديدة. إذا جاء متحور جديد من الصين سيكون الوضع صعبا جدا لجميع العالم. وسيكون تأثير ذلك على القطاع الصحي في كوريا الجنوبية كارثيا. لدينا الآن الكثير من الحالات في المستشفيات والكثير من حالات الوفاة، ونسبة المسنين الذين حصلوا على اللقاح قليلة، وهذا ما يقلقنا".

ويسمح حاليا لعدد قليل من رجال الأعمال والدبلوماسيين القادمين من الصين بدخول كوريا الجنوبية.

ويجب أن تكون نتيجة فحصهم سلبية قبل المغادرة وعند الدخول.