روسيا وأوكرانيا: قصف صاروخي يستهدف البنية التحتية في كييف وخاركيف

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استهدفت ضربات صاروخية روسية مناطق في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف، وهو ما أسفر عن أضرار بالبنية التحتية الحيوية.

وبحسب صحفيين في العاصمة، سمع دوي سلسلة من الانفجارات ليلا.

وحث عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، السكان على الاحتماء وتوخي الحذر مع سقوط حطام الصواريخ.

ويقول مراسل بي بي سي في كييف، جيمس ووترهاوس، إن السلطات تعتقد أن الهجوم الصاروخي استهدف البنية التحتية الحيوية.

وكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة في أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو، على تليغرام: "هجوم صاروخي على مرافق البنية التحتية الحيوية" في كييف.

وقالت السلطات في كييف إن منشأة بنية تحتية تعرضت للقصف.

وأفاد فيتالي كليتشكو بوقوع انفجارات في منطقة دنيبروفسكي، وحث السكان على "البقاء في الملاجئ".

وأضاف كليتشكو أن شظايا صاروخ سقطت في حي غولوسيفسكي بالمدينة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وفي منطقة خاركيف الشمالية الشرقية "شن العدو هجوما صاروخيا آخر على البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية"، حسبما قال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وحذر سينيغوبوف من احتمال حدوث انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وفي المنطقة المحيطة.

كما وردت أنباء عن وقوع هجمات في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وقال رئيس منطقة تشيركاسي الواقعة في وسط البلاد، إيغور تابوريتس، إن "العدو يهاجم أراضي أوكرانيا مرة أخرى"، وإنه يتوقع صدور تنبيهات واسعة النطاق تحسبا للقصف قرابة منتصف النهار.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعقب سلسلة من الانتكاسات العسكرية في أوكرانيا، تحولت روسيا إلى الاستهداف الممنهج للبنى التحتية الحيوية.