غريتا تونبرغ: اعتقال ناشطة المناخ السويدية في ألمانيا أثناء احتجاج ضد منجم للفحم

أنطونيت رادفورد

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة، الشرطة الألمانية تحمل الناشطة غريتا ثونبرغ أثناء الاحتجاج على توسيع منجم فحم

اعتقلت الشرطة الألمانية الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ، أثناء مشاركتها في احتجاج ضد منجم فحم خارج قرية غربي ألمانيا.

وشاركت غريتا مع نشطاء يسعون إلى منع تدمير قرية لتزيراث المهجورة، من أجل توسيع منجم للفحم.

وقالت الشرطة لبي بي سي إنها لن تحتجز الناشطة وسيتم إطلاق سراحها بعد التحقق من هويتها.

وأضافت الشرطة أنه تم إيقاف الناشطة السويدية بعد أن "هرعت مجموعة نحو حافة" منجم جارزويلر 2.

كما أكدت أنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين من أفراد المجموعة دون توجيه اتهامات إليهم بمجرد التحقق من هوياتهم.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث ثلاثة ضباط يحملون غريتا من وسط الاحتجاج وهي تبتسم.

وقالت الشرطة أيضا لوكالة رويترز للأنباء إن رجلا قفز في المنجم الذي يقع على بعد حوالي 9 كيلومترات من قرية لوتزيراث.

ويبرر النشطاء الاحتجاج بأن حرق الفحم يقوض جهود ألمانيا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتعهدت الحكومة الألمانية بالعمل على التخلص التدريجي من الفحم في ولاية شمال الراين وستفاليا، الولاية التي يقع فيها المنجم، بحلول عام 2030. بينما الهدف الوطني العام للتخلص من الفحم سيكون بحلول 2038.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ أثناء وجودها في حافلة تابعة للشرطة

وتنتج المنطقة المحيطة بالقرية حوالي 25 مليون طن من الفحم البني المعروف باسم الليغنيت في العام، والذي يعد أقذر أنواع الفحم وأكثرها تلويثا للبيئة.

ومن المتوقع أن تكون القرية، المملوكة لشركة الطاقة أر دبليو إي بعد أن هجرها السكان، آخر قرية يتم هدمها من أجل منجم فحم الليغنيت.

وقالت شركة أر دبليو إي إن الفحم الموجود تحت القرية ضروري جدا في هذا الشتاء.

وتقول الحكومة إنها بحاجة إلى توسيع المنجم لسد الطلب الألماني على الطاقة ومواجهة تداعيات انقطاع الغاز من روسيا.

وقال منظمو الاحتجاج إن نحو 35 ألف متظاهر حضروا يوم السبت، بينما قالت الشرطة إن العدد يقترب من 15 ألفا.