روسيا وأوكرانيا: مقتل 16 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

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جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، روسيا وأوكرانيا: مقتل وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف

قتل 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في إحدى ضواحي كييف.

وقالت الشرطة إن من بين القتلى ثلاثة أطفال، وأن 15 آخرين نقلوا للعلاج في المستشفى.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي (42 عاماً) ومساعده الأول يفغيني ينيني (42 عاماً) ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية، مع 8 ركاب آخرين.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أن المروحية كانت متجهة إلى الجبهة. قال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو للتلفزيون الوطني "هدف هذه الرحلة (كان الذهاب) إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا حيث تدور المعارك".

كان وزير الداخلية عضواً بارزاً في حكومة الرئيس زيلينسكي ولعب دوراً رئيسياً في إطلاع الجمهور على الإصابات الناجمة عن الضربات الصاروخية الروسية منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

ويعد موناستيرسكي أبرز شخصية في القيادة الأوكرانية تقتل منذ بداية الحرب، علماً أن لا مؤشرات حتى الآن تدل على أن تحطم الطائرة أكثر من حادثة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دنيس موناستيرسكي

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع حريق كبير بعد سقوط المروحية في مبنى سكني في مدينة بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، وتقع على بعد 20 كيلومتراً تقريباً شمال شرق كييف.

ولم تُكشف أي معلومة عن سبب الحادثة حتى الساعة، ولكن الطقس كان ضبابياً عندما ضربت المروحية الحضانة ثم تحطمت داخل مبنىً سكني.

وأشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.

ووصف الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي الحادثة بأنها "مأساة مروعة.