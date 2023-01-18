كأس الاتحاد الانجليزي: الكشف عن سر الأصوات الإباحية خلال تغطية مباراة ليفربول وولفرهامبتون

راشيل راسل

بي بي سي نيوز

قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غاري لينيكر يقول إن الأمر كان عبارة عن مزحة جيدة

قلل مقدم برنامج "مباراة اليوم" على شاشة بي بي سي، غاري لينيكر، من أهمية واقعة سماع أصوات جنسية أرسلها صاحب محتوى حيل كوميدية على موقع "يوتيوب"، وتسببت في تعطيل التغطية الحية للبرنامج.

وسُمعت أصوات جنسية من مقطع إباحي بينما كان لينيكر يتحدث على الهواء مباشرة قبل مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.

واكتشف العاملون في الاستوديو وجود هاتف محمول مثبت بشكل خفي، وقال دانييل جارفيس، صاحب محتوى حيل كوميدية على موقع يوتيوب، إنه كان وراء هذا الأمر خلال المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

واعتذرت بي بي سي لأي مشاهدين شعروا بالإساءة.

لكن لينيكر، الذي نشر تغريدة في وقت لاحق بها صورة للهاتف المحمول، قال إنه "كان مُلصقا على الجزء الخلفي من المقعد"، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه لا يوجد شيء يستحق الاعتذار.

ووصف لينيكر ما حدث بأنه "مزحة جيدة"، وقال: "مع استمرار هذا العمل التخريبي، كان الأمر ممتعا للغاية".

وسُمعت هذه الأصوات عندما كان لينيكر يقدم البرنامج في استوديو في ملعب مولينيو الخاص بنادي وولفرهامبتون، مع المحللين بول إينس وداني ميرفي.

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وقال لينيكر لبي بي سي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، إنه اعتقد في البداية أن مقطع فيديو أُرسل إلى أحد هواتف المحللين، وأن هذا الهاتف قد تُرك قيد التشغيل عن غير قصد.

لكنه قال إن الصوت كان "مرتفعا جدا"، ولاحظ أنه في كل مرة يتوقف فيها معدو البرنامج لعرض مقطع فيديو، كانت تلك الأصوات الجنسية تتوقف على الفور.

لذا فقد استنتج أن شخصا يشاهد التليفزيون هو الذي يُشغل هذه الأصوات عن بُعد.

وردا على سؤال من بي بي سي حول مدى ارتفاع الصوت في الاستوديو، قال المذيع إنه لم يكن قادرا على سماع ما يقوله أي من المُعدين له في سماعات أذنه، مما يجعل من "الصعب جدا" الاستمرار في الحديث عن المباراة قبل بدايتها.

وفي مرحلة ما، كان يتعين عليه أن يشرح للمشاهدين ما يعتقد أنه يحدث، وقال: "أعتقد أن شخصا ما يُرسل شيئا ما على هاتف أحد الأشخاص".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كنتم قد سمعتم ذلك في المنزل أم لا".

وعندما بدأت تغطية المباراة نفسها - وعلم العاملون في الاستوديو أنهم لن يكونوا على الهواء لمدة 45 دقيقة قبل أن يعود لينيكر والمحللون لتحليل أحداث الشوط الأول، بدأ البحث عن مصدر الأصوات الجنسية.

ولم يمض وقت طويل قبل أن ينشر لينيكر تغريدة على موقع تويتر يفسر فيها ما حدث، حيث نشر صورة لهاتف محمول، وثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة إلى جانب عبارة: "حسنا، وجدنا هذا مُثبتا في الجزء الخلفي من المقعد".

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، نشر غاري لينيكر صورة لهاتف محمول، وثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة إلى جانب عبارة: "حسنا، وجدنا هذا مُثبتا في الجزء الخلفي من المقعد"

وأصدرت بي بي سي بيانا رسميا قالت فيه: "نعتذر لأي مشاهدين تعرضوا للإساءة خلال التغطية الحية لكرة القدم مساء اليوم". وأكد متحدث باسم بي بي سي أن القناة تحقق في الحادث.

وبعد أقل من ساعة من توقفه عن العمل على الهواء مباشرة على القناة الأولى لبي بي سي، عاد لينيكر للظهور على القناة الثانية لبي بي سي للحديث عن مناقشة ما حدث في برنامج "نيوزنايت".

وقال لينيكر إنه يعتقد أن الأمر كان مضحكا، وتساءل عن السبب الذي جعل بي بي سي تقدم اعتذارا.

وقال لمراسلة بي بي سي، كيرستي وارك، أثناء عودته بعد تحليل مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي: "بالتأكيد، ليس لدينا ما يجعلنا نشعر بالأسف".

وأضاف ضاحكا: "إذا أخبرتني هذا الصباح أنني سأكون الليلة في برنامج نيوزنايت للحديث عن فضيحة إباحية، كنت سأشعر بالرعب".

ولم يمر الحادث دون ملاحظة الجمهور، حيث تم تداول مقاطع لتلك اللحظة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء.

وقال دانييل جارفيس، الذي يقدم مقاطع فيديو على يوتيوب بها حيل كوميدية، إنه كان وراء هذه الحيلة، ونشر مقطع فيديو على تويتر ظهر خلالها في ملعب مولينيو.

وحُكم على جارفيس بالسجن مع وقف التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إدانته بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بسبب حادث اصطدم فيه بلاعب الكريكيت الإنجليزي جوني بايرستو أثناء اقتحام الملعب البيضاوي في جنوب لندن خلال إحدى المباريات.