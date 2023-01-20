ريشي سوناك: مطالب بالتحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا لعدم ارتدائه حزام الأمان خلال جولة بسيارة

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Rishi Sunak التعليق على الصورة، كان رئيس الوزراء يصور مقطع فيديو للترويج لسياسة التسوية الحكومية وهو لا يرتدي حزام الأمان

شرعت شرطة لانكشاير في "التحقيق" فيما يعد مخالفة من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بعد أن صُور وهو لا يرتدي حزام الأمان بينما كان في سيارة متحركة.

وقد اعتذر رئيس الوزراء عن الحادثة، قائلا إن خلع حزام الأمان لتصوير مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي كان "خطأ في التقدير".

وعقوبة عدم ارتداء حزام الأمان في القانون البريطاني هي غرامة قدرها 500 جنيه إسترليني كحد أقصى.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين إن سوناك "يقر تماما بأن هذا كان خطأ ويقدم اعتذاره".

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء "يعتقد أنه يجب على الجميع بلا استثناء ارتداء حزام الأمان".

وعلمت بي بي سي أن رئيس الوزراء كان في لانكشاير عندما تم تصوير الفيديو، في رحلة عبر شمال إنجلترا.

وقد نُشر الفيديو - الذي يروج للحملة الأخيرة من "تسوية" الإنفاق الحكومي - على حساب سوناك على إنستغرام في وقت سابق.

وفي المقطع، الذي يستمر حوالي دقيقة، يمكن رؤية رئيس الوزراء وهو يخاطب الكاميرا داخل سيارته المتحركة وتظهر دراجات الشرطة النارية لفترة وجيزة في الخلفية.

ويُغرم الركاب الذين يُقبض عليهم وهم لا يرتدون حزام الأمان غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني ما لم يكونوا مشمولين بقانون إعفاء سار. ويمكن أن تزيد الغرامة إلى 500 جنيه إسترليني إذا تم رفع القضية إلى المحكمة.

"مشاهد مؤلمة"

قال حزب العمال المعارض إن فيديو رئيس الوزراء أضاف إلى "المشاهد المؤلمة التي لا نهاية لها" بعد أن شوهد العام الماضي وبطاقته الائتمانية لا تعمل بينما كان يحاول سداد بعض المدفوعات.

وقالت المتحدثة باسم حزب العمال: "ريشي سوناك لا يعرف كيف يربط حزام الأمان ولا كيف يستخدم بطاقته الائتمانية وخدمة القطارات، ولا كيف يدير الاقتصاد ولا هذا البلد."

وأضافت: "هذه القائمة تتزايد كل يوم، وهي تقدم مشاهد مؤلمة لا نهاية لها."

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وجاءت الحادثة بعد انتقادات لرئيس الوزراء لاستخدامه طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للسفر في سلسلة من الزيارات الرسمية يوم الخميس.

وسافر رئيس الوزراء في رحلة طولها 230 ميلاً إلى بلاكبول من لندن على متن الطائرة، قبل أن يسافر في وقت لاحق 120 ميلاً إلى دارلينغتون.

وقالت نائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ديزي كوبر "يبدو أن رئيس الوزراء اعتاد على الطيران في الطائرات الخاصة لدرجة أنه نسي ارتداء حزام الأمان في السيارة."

ويتحمل الركاب الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أكثر مسؤولية ضمان ارتداء حزام الأمان في السيارات والشاحنات الصغيرة ومركبات البضائع الأخرى عند استخدامها. بينما يتحمل السائقون مسؤولية الركاب الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما.

ويعفى من ارتداء الحزام الحاصلون على شهادة طبيب لسبب طبي، أو المتواجدون في سيارة مستخدمة للشرطة أو الإطفاء أو خدمات الإنقاذ الأخرى.

ومن يتم تغريمهم لعدم ارتداء حزام الأمان لا يمكن حاليا إضافة نقاط جزاء على رخصهم، باستثناء من هم في أيرلندا الشمالية.

لكن في أكتوبر/ تشرين الأول، قالت وزيرة النقل، كاثرين فليتشر، إن الحكومة تدرس إدخال نقاط الجزاء في إنجلترا.