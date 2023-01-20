روسيا وأوكرانيا: الولايات المتحدة ودول أوروبية تتعهد بإمداد كييف بأسلحة ثقيلة

جيمس غريغوري

بي بي سي

قبل 55 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تستخدم القوات الأوكرانية بالفعل مدفعية "سيزار" فرنسية الصنع

استجابت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، إلى دعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أجل تزويد كييف بمزيد من الأسلحة.

وتحدثت الولايات المتحدة عن إرسال حزمة بقيمة 2.5 مليار دولار، تضم عربات مدرعة وأنظمة دفاع جوي.

كما تعهدت عدة دول أوروبية بإرسال حزم خاصة بها، من بينها المملكة المتحدة التي تعهدت بتزويد أوكرانيا بمئات الصواريخ.

تأتي هذه التعهدات قبل انعقاد اجتماع أزمة في ألمانيا يوم الجمعة، حيث من المقرر تنسيق 50 دولة إمدادات الأسلحة.

وشهد اجتماع يوم الخميس لقاء ممثلين من 11 دولة في قاعدة عسكرية في إستونيا لمناقشة مجموعة من الحزم الجديدة لمساعدة أوكرانيا في استعادة أراضيها ووقف أي تقدم روسي إضافي.

وتعهدت تسع دول، المملكة المتحدة وبولندا ولاتفيا وليتوانيا والدنمارك وجمهورية التشيك وإستونيا وهولندا وسلوفاكيا، بتقديم مزيد من الدعم.

وتشمل الحزم المعلنة في بيان مشترك:

المملكة المتحدة - 600 صاروخ "بريمستون".

الدنمارك - 19 مدفعا ذاتي الدفع "سيزار" فرنسي الصنع.

إستونيا - مدافع هاوتزر وذخيرة وعربات دعم وقاذفات قنابل مضادة للدبابات.

لاتفيا - أنظمة دفاع جوي "ستينغر" ومروحيتان وطائرات مسيّرة.

ليتوانيا - مدافع مضادة للطائرات ومروحيتان.

بولندا - مدافع "إس-60" المضادة للطائرات و70 ألف قطعة ذخيرة.

جمهورية التشيك - إنتاج مزيد من الذخيرة ذات العيار الثقيل ومدافع هاوتزر وناقلات جنود مدرعة.

وسوف تعلن هولندا عن حزمة الدعم يوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في حديثه خلال زيارته لإستونيا: "في عام 2023، حان وقت تحويل الزخم الذي حققه الأوكرانيون في التصدي لروسيا إلى مكاسب... ودفعهم (الروس) للخروج من أوكرانيا، واستعادة السيادة الأوكرانية، وهو حق لهم بموجب القانون الدولي".

وأُعلنت خطة الدعم الأمريكي الجديد يوم الخميس، لكن على الرغم من الآمال الأوكرانية، لم تتضمن تلك الخطة تقديم دبابات.

بيد أن وزارة الدفاع الأمريكية وعدت كييف بـ 59 عربة مصفحة إضافية من طراز "برادلي"، و 90 ناقلة أفراد من طراز "سترايكر" وأنظمة دفاع جوي "أفينجر"، فضلا عن ذخائر كبيرة وصغيرة أخرى.

وقالت إن الهجمات الجوية الأخيرة أظهرت "التأثير المدمر للحرب الروسية الوحشية في أوكرانيا"، لكنها أضافت أن الأسلحة التي تعهدت بها مؤخرا سوف تساعد في صد هذه الهجمات.

وقال بيان إن الولايات المتحدة التزمت حتى الآن بما يزيد على 26.7 مليار دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا منذ غزو موسكو الشامل في 24 فبراير/شباط 2022.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بن والاس ونظرائه في إستونيا

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وسوف يُعقد اجتماع مجموعة الدفاع الأوكرانية، المؤلفة من حلفاء رئيسيين من بينهم الولايات المتحدة، في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا يوم الجمعة لمناقشة تقديم المزيد من الدعم العسكري.

وقال زيلينسكي إنه يتوقع اتخاذ "قرارات قوية" بشأن المزيد من صادرات الأسلحة في ذلك الاجتماع، بما في ذلك "حزمة دعم عسكري قوية" من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على قضية إرسال دبابات ثقيلة، والمهم في ذلك من الذي سيقدمها. وعلى الرغم من حزم الأسلحة الجديدة بمليارات الدولارات التي تعهد بها الحلفاء الغربيون يوم الخميس، يظل هذا السؤال دون إجابة.

وتطلب أوكرانيا إرسال دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع إلى ساحة المعركة.

ويتعرض المستشار الألماني، أولاف شولتز، لضغوط دولية ومحلية متزايدة لتزويد أوكرانيا بها، أو على الأقل الموافقة على تسليمها من طرف دول أخرى.

وكانت بولندا وفنلندا قد تعهدتا بإرسال دبابات "ليوبارد"، لكنهما بحاجة إلى إذن ألمانيا، بوصفها الدولة المصنعة، لاتخاذ تلك الخطوة.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إنه "متشائم إلى حد ما" بشأن منح ألمانيا الإذن بإعادة تصدير "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد تحدث عن تردد ألمانيا، وقال مساء الخميس "ننتظر الآن قرارا من إحدى العواصم الأوروبية لتفعيل سلاسل التعاون المعدة بشأن الدبابات".

وقال مصدر حكومي في برلين لوكالة رويترز للأنباء إنه لم يتلق بعد طلبا من أي دولة للسماح بإعادة تصدير دبابات بلاده من طراز ليوبارد.