روسيا وأوكرانيا: كييف تواصل مساعيها للحصول على الدبابات الألمانية وبرلين مترددة

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ألمانيا مترددة بتزويد أوكرانيا بدبابات

قال وزير الدفاع الأوكراني إنه خاض "نقاشا صريحا" مع نظيره الألماني حول دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع، التي طلبتها أوكرانيا بشكل ملح لمواجهة المدرعات الروسية.

ولم تقرر ألمانيا حتى الآن فيما إذا كانت سترسل دبابات إلى أوكرانيا أو ستسمح لطرف ثالث بالتبرع بتلك الدبابات التي في حوزته، بالرغم من الضغوط على برلين بهذا الخصوص.

وقال أوليكسي ريزنيكوف بعد لقائه حلفاء بلاده الغربيين "لقد خضنا نقاشات صريحة حول الدبابات من طراز ليوبارد 2، وسوف نواصل تلك النقاشات".

وسوف تحصل كييف على الكثير من الأسلحة الغربية.

وقد انتهى اللقاء في قاعدة "رامشتين" الجوية باتفاقية بتزويد أوكرانيا بالمزيد من العربات المصفحة وأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة، لكن ينظر إلى دبابات ليوبارد 2 على أنها كفيلة بالتأثير على التوازن العسكري، لأنها سهلة الصيانة ومصممة للتنافس مع دبابات تي 90 الروسية المستخدمة في غزو أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بستوريوس إن "هناك خلافا في الآراء حول تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ، ونفى أن تكون برلين تقف في طريق تزويد كييف بتلك الدبابات".

ووفقا لقوانين التصدير الألمانية فإنه يترتب على أي دولة تريد تزويد أوكرانيا بدبابات من صنعها ، كبولندا أو فنلندا، أن تحصل على موافقتها أولا.

"يجب اتخاذ قرار"

وأثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الشركاء في حلف الناتو لمساعدتهم العسكرية لأوكرانيا، لكنه قال "ما زال علينا النضال من أجل الحصول على دبابات حديثة".

وأضاف "كل يوم نوضح أكثر ألا بديل عن اتخاذ قرار بخصوص الدبابات".

ويستخدم الجيش الأوكراني حاليا دبابات قديمة من زمن الاتحاد السوفيتي، تتفوق عليها الدبابات الروسية بالعدد والعتاد.

وهناك أكثر من ألفي دبابة ليوبارد في مخازن دول أوروبية، ويعتقد زيلينسكي أن 300 منها قد تساعد على إلحاق الهزيمة بروسيا.

وقال بيستوريوس إن برلين مستعدة للتحرك بسرعة لو كان هناك إجماع بين الحلفاء، لكنه لم يحدد موعدا لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

ألمانيا في موقف صعب

وقد وجدت ألمانيا نفسها في هذا الموقف الصعب لعدة عوامل منها الدبلوماسية الدولية وإرث الحرب العالمية الثانية.

وكانت في السابق تتخذ موقف عدم إرسال أسلحة إلى مناطق النزاع في العالم لكن هذا الموقف تغير في فبراير/شباط الماضي حين غزت روسيا أوكرانيا.

وكان رئيس حلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد قال إن المانيا الآن بين الحلفاء الذين يقدمون معظم المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية لأوكرانيا، عبر تزويدها أوكرانيا بمدافع وأنظمة دفاع جوي وعربات عسكرية.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، وزراء دفاع أوكرانيا وألمانيا والولايات المتحدة

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مع ذلك فألمانيا ليست راغبة بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ما لم يكن ذلك ضمن رزمة أوسع مقدمة من حلف الناتو ، ويفضل أن تتضمن دبابات A1 Abrams الأمريكية .

وقد رفضت الولايات المتحدة ذلك وقالت إن دباباتها ليست عملية للجيش الأوكراني لأنها صعبة الاستخدام وصيانتها مكلفة.

مع ذلك كانت هناك ضغوط داخل الولايات المتحدة لإرسال دبابات إلى أوكرانيا من أجل حث ألمانيا على اتخاذ نفس الخطوة.

ونفى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن برلين تنتظر خطوة الولايات المتحدة لاتخاذ قرارها.

ولا زالت أشباح الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية تخيف ألمانيا ، ويعتقد أن المستشار أولاف شولتز حذر بخصوص اتخاذ أي خطوة تؤدي إلى التصعيد في أوكرانيا.

وأدان أحد كبار أقطاب المعارضة، وهو يوهان واديفول من حزب الديمقراطيين المسيحيين سياسة الرفض التي تنتهجها الحكومة بخصوص إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا ، وقال إن ذلك سوف يؤثر على سمعة ألمانيا الدولية.

وانتقد وزير خارجية بولندا زبيغيف راو ايضا الموقف الالماني.

وكتب على تويتر " إن تسليح أوكرانيا لصد العدوان ليس تمرينا على اتخاذ القرارات. الدم الأوكراني يسفك على أرض الواقع. هذا ثمن التردد بخصوص تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد. نحن بحاجة للفعل".

والتزمت الدول الغربية بالتبرع بأسلحة أخرى بمليارات الدولارات، لكن ألمانيا لم تلتزم بتزويد أوكرانيا بالدبابات، وهذا ليس ما كانت أوكرانيا تنتظره.

وتعهدت دول أخرى بإرسال دبابات، بينها المملكة المتحدة التي سوف ترسل 14 دبابة من طراز Challenger 2.

وأعلنت الولايات المتحدة عن دعم جديد بقيمة 2.5 مليار دولار هذا الأسبوع، يتضمن عربات مصفحة.

ووعدت وزارة الدفاع الامريكية بإرسال 59 عربة مصفحة إضافية من طراز "برادلي" بالإضافة إلى 90 ناقلة جنود من طراز "سترايكر" بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي من طراز "افينجر".

ووعدت 9 دول أوروبية بتقديم دعم إضافي أثناء اجتماعها في إستونيا، فقد:

* وعدت بريطانيا بتقديم 600 صاروخ من طراز "بريمستون"

* والدنمارك ستقدم 19 مدفعا من طراز "سيزرا" الفرنسي الصنع.

* إستونيا سوف تقدم ذخائر

* لاتفيا ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وطائرتي هيليكوبتر وطائرات مسيرة.

*ووعدت ليثوانيا بتقديم أنظمة مضادة للطائرات

* وبولندا ستقدم أنظمة مضادة للطائرات بالإضافة إلى 70 ألف قذيفة.