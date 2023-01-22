إطلاق نار قرب لوس انجيليس وسقوط عدد من المصابين

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، لوحظ حضور كثيف للشرطة في منطقة الحادث

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة في ولاية كاليفورنيا تستجيب لبلاغ عن حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

ووقع الحادث في منطقة مونتيري بارك الواقعة على بعد 13 كيلومترا شرقي لوس أنجيليس بعد العاشرة من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وكان الآلاف قد تجمعوا في المدينة لحضور مهرجان السنة القمرية الجديدة في مونتيري بارك.

ولم يتضح بعد عدد الذين أصيبوا نتيجة إطلاق النار وما إذا كانت هناك وفيات.

ولم تعلق الشرطة على خبر إطلاق النار كما لم يتضح إن كان ألقي القبض على أي مشتبه به.

وظهر في لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حضور كثيف للشرطة في المنطقة.

وقال شاهد عيان لصحيفة لوس أنجيليس تايمز إن ثلاثة اشخاص هرعوا إلى مطعمه وطلبوا منه إغلاق الباب لأن شخصا يحمل رشاشا موجود في المنطقة.

وكانت الاحتفالات السنوية بالسنة القمرية الجديدة تجذب زوارا يتجاوزون مئة ألف شخص.

وكان من المقرر أن تنتهي الاحتفالات في الساعة التاسعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي.