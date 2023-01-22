ليوبارد 2: لماذا تلح أوكرانيا في الحصول على هذه الدبابة الألمانية؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، vasiliki التعليق على الصورة، ليوبارد 2

تلح أوكرانيا على الدول الغربية وتتوسل إليها لتزويدها بأسلحة ثقيلة وخاصة دبابات غربية متطورة لكسر حالة الجمود الحالي في جبهات القتال بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي الذي عزز خطوطه الدفاعية بشكل ملموس استعداداً لأي هجوم أوكراني محتمل مع بداية الربيع.

فبعد نحو 11 شهرأ من المعارك بين روسيا وأوكرانيا تراجع عدد الدبابات التي يستخدمها الجيش الأوكراني في معاركه بسبب خسارة العديد منها في المعارك وخروج العديد منها من الخدمة بسبب انعدام قطع الغيار الضرورية كون كل أسحلة أوكرانيا قبل الغزو الروسي لهذا البلد في فبراير/ شباط الماضي هي من مخلفات المرحلة السوفييتية وروسيا هي المصدر الوحيد لقطع الغيار.

قبل اندلاع الحرب كانت أوكرانيا تملك نحو 900 دبابة من طرازات المرحلة السوفييتية مثل تي 72 وتي 64 وتبرعت لها بعض دول الكتلة الشرقية السابقة التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي بنحو 200 دبابة من طراز تي 72 تعود لمرحلة حلف وارسو الذي كان يضم دول أروبا الشرقية.

دخلت روسيا الحرب بنحو 3 آلاف دبابة من الطرازات الحديثة وخسرت المئات منها في بداية الحرب بفضل الأسلحة المضادة للدبابات التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا.

وصلت القوات الروسية إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف لكنها انكفأت عنها وأخلت تلك المناطق لتركز جهودها العسكرية على شرقي أوكرانيا وخاصة مقاطعات دونتسك ودونباس.

اعتمدت القوات الروسيا تكتيكا جديدا في المعارك هناك حيث تفادت دخول مواجهات مباشرة مع القوات الأوكرانية البرية ولجأت إلى حملات قصف مدفعي مركزة مدمرة على المدن والمناطق قبل تقدم القوات البرية اليها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الدبابة ليوبارد 2 خلال مناورات للجيش الألماني عام 2022

عبء لوجستي

الدبابات في ساحة المعركة تحتاج الى الكثير من الصيانة بسبب الأعطال تعاني منها وغالبا تجري الصيانة في ورش متخصصة بعيدة عن خطوط الجبهة.

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وتعاني الدبابات الأوكرانية التي تعود إلى مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن من العديد من الأعطال والمشاكل بسبب سوء الصيانة والإهمال قبل الحرب. والدبابة التي تمثل عماد سلاح المدرعات في أوكرانيا حالياً هي تي 64 السوفييتية التي دخلت الخدمة قبل نحو نصف قرن تقريباً.

تقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى 300 دبابة غربية حديثة بهدف طرد القوات الروسية خلال الربيع القادم من المناطق التي احتلتها منذ بداية الحرب.

ويقول الدكتور جاك واتلينغ من المعهد الملكي للخدمات البريطاني: "إن قوات المشاة بحاجة لهذه الدبابات لاختراق خطوط الدفاع الروسية المحمية جيدا بالمدفعية".

المملكة المتحدة هي أول دولة تتبرع لأوكرانيا بدبابات قتالية حيث أكد وزير الدفاع بن ولالس منح 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 لاوكرانيا. ورغم أن هذه الدبابات قد تكون فعالة في ساحة المعركة لكنها قد تمثل عبئاً لوجستيا على أوكرانيا بسبب قلة عددها واستخدامها لذخائر خاصة بها لا تتطابق مع مواصفات ذخائر حلف الناتو أو ذخائر الدبابات الروسية التي تمكلها أوكرانيا.

على الجيش الأوكراني إقامة شبكة تموين خاصة بهذه الدبابات لمدها بالذخائر المطلوبة خلال خوضها القتال وكذلك توفير الصيانة الضرورية لها بالقرب من خطوط القتال.

وعلى الحكومة البريطانية توفير حاجة هذه الدبابات من ذخائر وقطع تبديل ونقلها لأوكرانيا دون انقطاع.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دبابة ليوبارد 2 تابعة للجيش التركي خلال المعارك ضد مقاتلي الدولة الاسلامية في مدينة الباب عام 2016

لماذا ليوبارد 2؟

تعتبر دبابة ليوبارد الخيار المثالي بالنسبة لأوكرانيا كونها الأكثر استخداما وانتشارا بين الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، حيث يوجد منها حاليا أكثر من 2300 دبابة من مختلف الطرازات قيد الإستخدام لدى جيوش هذه الدول ويمكن بسهولة نقلها براً إلى أوكرانيا.

فهذه الدبابة تستخدم ذخائر حلف شمال الأطلسي الناتو ويمكن الحصول على هذه الذخائر بكميات مناسبة من أي من دول الحلف إلى امتلاك هذه الدول لكميات كبيرة من هذه الذخائر فالدبابة الأمريكية ابرامز ام 1 تستخدم نفس ذخيرة ليوبارد 2 وبالتالي يمكن للولايات المتحدة تأمين حاجة هذه الدبابات من الذخائر.

رغم ان أول نموذج من دبابة ليوبارد قد دخل الخدمة قبل أكثر من أربعة عقود لكنها خضعت للعديد من عمليات التطوير والتحديث بحيث باتت واحدة من أفضل الدبابات في العالم من ناحية دقة الإصابة والحماية وخفة الحركة وهي مستخدمة لدى جيوش 18دولة حول العالم من بينها قطر وسنغافورة واندونيسيا وتشيلي وكندا إضافة إلى معظم الجيوش الأوروبية.

كما أن التجربة أثبتت أنها موثوقة في ساحة المعركة بسبب قلة أعطالها مقارنة بالدبابات الأخرى.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اشتركت دبابات أبرامز الامريكية التابعة للجيش العراق في معارك تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2016

وتملك تركيا المئات من دبابات ليوبارد 2 واستخدمتها في عملياتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين عام 2018 وفي عام 2016 ضد مسحلي "الدولة الإسلامية" في جرابلس والباب.

وخسر الجيش التركي عشر دبابات من هذه الطراز في معارك مدينة الباب ضد مسلحي التنظيم المتطرف وهو ما مثل إحراجاً كبيراً للمؤسسة العسكرية التركية التي طالما تباهت بقوة وصلابة جيشها.

وعزا بعض المحللين هذه الخسائر إلى التدريب الضعيف للطواقم التركية وارتكاب اخطاء تكتيكية فهذه الدبابة غير مخصصة لخوض حرب شوارع ضد رجال عصابات يكمنون لمثل هذه الآليات الثقيلة والباهظة الثمن في الازقة والشوارع الفرعية ويتصدون لها بالصواريخ المضادة للدروع أو العبوات المتفجرة.

أظهر اختبار يوناني لدبابات ليوبارد 2 وابرامز ام1 وتشالنجر 2 البريطانية ولوكليرك الفرنسية وتي 80 الروسية أن ليوبارد وابرامز اصابتا الهدف وهما في حالة الحركة بنسبة مئة في المئة في عشرين رماية بينما بلغت نسبة إصابة الهدف من قبل الدبابة تي 80 السوفييتية 55 في المئة فقط.

ويرى العديد من الخبراء أن ليوبارد 2 تضاهي الدبابة الأمريكية ابرامز أم 1 من حيث الأداء ودقة الإصابة والسرعة والإمكانيات وربما الفارق الوحيد بينهما أن الأمريكية مزودة بمحرك نفاث يعمل على الكيروسين مثل الطائرات وتستهلك كميات كبيرة من الوقود وهو ما يجعل مدى عملها اقل بكثير من مدى عمل ليوبارد رغم ان قوة محركي الدباباتين هو 1500 حصان.

وسعت السعودية إلى شراء ما بين 400 إلى 800 دبابة من طراز ليوبارد 2 في صفقة قيمتها مليارات عدة من الدولارات لكن الحكومة الألمانية رفضت ذلك بسبب سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان والتدخل السعودي في البحرين فلجأ السعوديون إلى شريكهم التقليدي وهو الولايات المتحدة حيث تعاقدت على شراء 400 دبابة ابرامز أم 1 لتضاف على مخزونها السابق من هذه الدبابات.

النموذج الاحدث من ليوبارد 2 هو A7+ وهي دبابة الجيل المقبل لدى الجيش الألماني ويبلغ وزنها 67.5 طن وتتمتع بنظام حماية متطور ضد المقذوفات والصواريخ والنيران الموجهة لها. كما أن الصفائح الفولاذية المتعددة الطبقات توفر الحماية للطام ضد الألغام الأرضية والعبوات المتفجرة الموجهة والقذائف الصاروخية مثل RPG والصواريخ المضادة للدبابات.

السلاح الرئيسي في الدبابة هو مدفع عيار 120 ملم أملس يتماشى مع معايير حلف الناتو إضافة إلى رشاش عيار 7.62 ملم وقاذفة قنابل من عيار 4 ملم او رشاش آخر من عيار A.50 إضافة إلى قنابل دخانية على جانبيها لاخفائها عن انظار العدو.

قائد الدبابة يتمتع بنظام رؤية واستطلاع ليلي/نهاري لمسافات بعيدة وكاميرا حرارية ونظام رؤية ليلية مستقل وجهاز ليزري لقياس المسافات وغيرها من التجهيزات المتطورة.