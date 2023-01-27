بلال السوداني: "مقتل" القيادي البارز بتنظيم الدولة في عملية عسكرية أمريكية في الصومال

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، القوات الأمريكية تدعم منذ فترة طويلة الصومال في مواجهة مسلحين متشددين (أرشيف)

قالت الولايات المتحدة إن قواتها الخاصة قتلت شخصية بارزة في تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، إلى جانب عشرة من شركائه.

ويقال إن بلال السوداني كان شخصية رئيسية في تمويل وتوسّع نفوذ الجماعة الإسلامية المتشددة في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها.

ويقول مسؤولون إنه قتل خلال تبادل لإطلاق النار بعدما داهمت مجمع بمنطقة كهوف جبلية نائية في شمال الصومال على أمل القبض عليه.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن أي مدني لم يصب في ما وصفه بأنه "عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب".

ويقول محللون إن حقيقة إرسال قوات لقتل السوداني أو القبض عليه، بدلاً من استخدام غارة بطائرة مسيرة - وهو ما ينطوي على خطورة أقل، تشير إلى أهميته.

وتعمل القوات الأمريكية منذ فترة طويلة في الصومال بالتنسيق مع الحكومة ونيابة عنها، وتشن في الغالب غارات جوية منتظمة لدعم القوات الرسمية التي تقاتل متمردي حركة "الشباب".

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ومنذ أن أصبح جو بايدن رئيسا في عام 2021، انخفضت الضربات الجوية إلى 16 فقط في عام 2022، ولم تسجل أي ضربات برية، وفقاً لبيانات جمعتها مؤسسة "نيو أمريكا" الفكرية للأمن القومي.

ويوم الخميس، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان "في 25 يناير، بناءً على أوامر من الرئيس، نفذ الجيش الأمريكي عملية هجومية في شمال الصومال أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، بمن فيهم بلال السوداني".

وأضاف أوستن أن "السوداني كان مسؤولاً عن تعزيز الوجود المتزايد للدولة الإسلامية في أفريقيا وتمويل عمليات التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أفغانستان".

وقال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن العملية تم الإعداد لها على مدى أشهر، حيث تدربت القوات الأمريكية في موقع بُنِيَ لمحاكاة التضاريس التي كان يختبئ وسطها السوداني.

وأضاف المسؤول أن بايدن أذن بالضربة في وقت سابق من الأسبوع بعد التشاور مع كبار مسؤولي الدفاع والمخابرات والأمن.

وقال مسؤول آخر في إدارة بايدن: "في النهاية، قُرر (تنفيذ) عملية اعتقال باعتبارها الخيار الأفضل لتعظيم القيمة الاستخباراتية للعملية وزيادة دقتها وسط التضاريس الصعبة".