روسيا وأوكرانيا: ألمانيا "لن تعرقل" تصدير دبابات ليوبارد2 إلى كييف

أنطوانيت رادفورد

بي بي سي نيوز

قبل 14 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صنعت دبابات ليوبارد2 الألمانية لمنافسة الدبابات الروسية T90

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنا بيربوك إنها لن "تعترض طريق" بولندا إذا أرادت إرسال دبابات من طراز ليوبارد2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

وتطالب أوكرانيا دول الغرب بإرسال الدبابات ألمانية الصنع التي من شأنها مساعدتها في هزيمة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا لبي بي سي إن ألمانيا لديها القدرة على "إنقاذ أرواح الكثير من الجنود الأوكرانيين".

لكن ألمانيا لم توافق رسميا على إرسال تلك الدبابات، وهو ما يجعل قانون الصادرات الألماني يقف حائلا أمام بولندا وإرسال المركبات المدرعة الألمانية إلى كييف.

وقالت بيربوك الأحد إن بولندا، التي اشترت دبابات ألمانية من هذا الطراز، لم تطلب منها إذنا لتصديرها إلى أوكرانيا.

وأضافت، أثناء حديث أدلت به لتلفزيون إل سي آي فرانس: "حتى هذه اللحظة، لم يوجه إلينا هذا السؤال. لكن إذا طُلب منا ذلك، لن نقف في طريق تحقيقه".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وقال ماتيوش مورافيتسكي، رئيس وزراء بولندا، إن حكومته سوف تطلب تصريحا من برلين. لكنه شدد أيضا على أن بولندا سوف ترسل الدبابات إلى أوكرانيا حتى لو لم تحصل على إذن رسمي من ألمانيا.

وقال مورافيتسكي: "حتى لو لم نحصل على الموافقة في نهاية المطاف، فسوف نسلم دباباتنا، نحن ودول أخرى، إلى أوكرانيا، في إطار تحالف صغير".

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن ألمانيا لن تمنع دول أوروبا من تصدير دبابات الليوبارد إلى أوكرانيا.

وأضاف أن المناقشات حول دعم أوكرانيا ينبغي ألا تتناول قضية الدبابات فقط.

وفي مقابلة مع بي بي سي الاثنين، ناشد وزير خارجية أوكرانيا جميع الدول التي لديها استعداد لإرسال ليوبارد2 إلى أوكرانيا أن تتقدم "رسميا وفورا بطلب الإذن من الحكومة الألمانية يسمح لها بتسليم هذه الدبابات لأوكرانيا".

وقال كوليبا: "هذه الخطوة سوف توضح الموقف، وسوف نعرف موقف ألمانيا. إنه أمر نحتاج إلى تنفيذه فورا، وساعتها سوف يتضح كل شيء".

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين إن بلاده لم تتلق أي طلبات للتصريح بتسليم دبابات ليوبارد2 إلى أوكرانيا.

وقال مارسين برزيداتش، مستشارة الشؤون الخارجية للرئيس البولندي، إن الرئيس رحب بتصريحات بيربوك، لكنه يريد التأكيد على الموقف الألماني على لسان المستشار الألماني أولاف شولتز.

رغم ذلك، تريد وارسو من برلين ودول حلف شمال الأطلسي إرسال دبابات ليوبارد2 هي الأخرى إلى كييف لأنها المسؤولون الحكوميون يرون أن 14 دبابة من هذا الطراز سيكون لها أثر محدود على القدرات القتالية الأوكرانية.

وصممت ليوبارد2 من البداية لمنافسة الدبابات الروسية من طراز T90 التي تستخدم في الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويوجد من ليوبارد2 حوالي 2000 دبابة على مستوى العالم بينما يؤكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 300 منها تضمن هزيمة روسيا.

وأعرب الكثير من حلفاء أوكرانيا عن استيائهم من موقف ألمانيا في ضوء إظهارها عدم الميل إلى الموافقة على إرسال هذا الطراز من الدبابات إلى أوكرانيا.

وتنص اللوائح المعمول بها حاليا على ضرورة أن تفرض ألمانيا عقوبات على إعادة تصدير دباباتها من قبل دول أخرى مثل بولندا.

وبعد القمة التي جمعت خمسين دولة حليفة لأوكرانيا الجمعة الماضية، لم يظهر ما يشير إلى التزام ألمانيا بإمداد أوكرانيا بهذا الطراز من الدبابات أو نيتها التصريح لدول أخرى بإرسالها إلى كييف من دول أخرى. لكن برلين نفت في إطار تصريحات وزيرة خارجيتها أنها تعترض طريق إعادة تصدير الدبابات من بولندا أو أي دولة أخرى إلى أوكرانيا.

وفي بيان مشترك صدر السبت الماضي، طالب وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ألمانيا "بإمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الآن".

وطالما كان المستشار الألماني لديه ميل إلى أن ينأى بألمانيا عن التورط في صراعات عسكرية، كما أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء التصعيد المحتمل من روسيا ضد بلاده.

والتقى شولتز بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية الأسبوع الماضي للتأكيد على استمرار تحالف الدولتين في فترة ما بعد الحرب.

وكانت فرنسا قد تعهدت بإرسال دبابات خفيفة إلى أوكرانيا، كما رجح ماكرون في وقت سباق إمكانية أن ترسل فرنسا دبابات ثقيلة من طراز لوكلير إلى كييف أيضا.