أوسكار 2023: كيف عاد براندن فريزر إلى الأضواء ورُشِح لجائزة أفضل ممثل؟

بول غلين

مراسل شؤون الترفيه - بي بي سي

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

رُشِح الممثل برندان فريزر مؤخرا لجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) لأفضل ممثل في دور رئيسي، عن دوره في فيلم "الحوت"، وهو أول بطولة له منذ 12 عاما بعد أن زاد وزنه، وتعرض لمشاكل صحية ونفسية.

وشكل الترشيح لإحدى الجوائز الأهم في صناعة السينما، والتي أعلنت قائمتها في 24 يناير/ كانون الثاني، عودة قوية لفريزر، أحد مشاهير هوليوود السابقين، بعد فترة من التهميش والإهمال، قال إنه ترك "في البرية" خلالها لأكثر من عقد من الزمن.

ويبدو أن دور فريزر في فيلم The Whale "الحوت"، سيجعل استديوهات صناعة الأفلام وجمهور المعجبين في أنحاء العالم، يعيدون النظر في موهبة البطل السابق لأفلام المغامرات والإثارة والكوميديا مثل "المومياء"، و"رحلة إلى مركز الأرض"، و"جورج من الغابة"، و"روز السامة".

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، فيلم الحوت: الممثل الأمريكي بريندان فريزر يدعو إلى وقف التمييز ضد من يعانون السمنة

ويلعب فريزر في فيلمه الجديد، دور تشارلي، أستاذ لغة إنجليزية، يعاني من سمنة مفرطة، ويعطي دروسا لطلابه عبر الإنترنت، ولا يجرؤ على فتح الكاميرا بسبب خشيته من رد فعل الطلاب تجاه مظهره، وهو يعاني من مشاكل صحية، ويعيش في عزلة، وفي نفس الوقت يحاول إعادة التواصل مع ابنته المراهقة التي ابتعدت عنه.

ويقول الممثل الأمريكي الكندي العائد إلى الأضواء، والذي يبلغ عمره 54 عاما، لبي بي سي نيوز إنه يأمل في أن يساهم فيلمه الجديد في "إنهاء التحيز ضد الأشخاص الذين يعانون من السمنة".

وفي إشارة إلى شخصية تشارلي، يقول فريزر إنه شعر بالحاجة إلى "أن يكون صوت الذين يعيشون بالطريقة التي يعيشها تشارلي"، مضيفا أنه أراد تقديم تشارلي "مع حفظ كرامته واحترامه، وبطريقة لم يسبق أن شاهدنا بها مثل هذه الشخصية تقدم على الشاشة".

وقال فريزر لمراسل بي بي سي لشؤوؤن الترفيه ليزو مزيمبا "يمكن في كثير من الأحيان أن ننسى أن هؤلاء بشر، لديهم أفكار، ومشاعر، وقلوب، وعائلات".

وأضاف "إن هذه قصة لا تتحدث عنها وسائل الإعلام عادة، إنها قصة تحصل خلف أبواب مغلقة في شقق صغيرة مؤلفة من غرفتين في كل أنحاء البلاد، وفي أنحاء القارة، وفي أرجاء العالم".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، براندن فريزر سبق أن لعب بطولة أفلام مغامرات وخيال علمي مثل ثلاثية "المومياء" و"رحلة إلى مركز الأرض"

اضطر فريزر خلال الفيلم إلى الاستعانة بمكياج وبدلة خاصة وأعضاء اصطناعية، ليبدو بالوزن المفترض لتشارلي الذي يعاني من سمنة مفرطة، الأمر الذي قال إنه شكل بالنسبة له "تحديا جسديا وعاطفيا".

بداية جديدة

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ولد برندان جيمس فريزر في 3 ديسمبر/كانون الأول عام 1968 لأبوين كنديين في مدينة انديانابوليس الأمريكية، وكان ظهوره السينمائي الأول في فيلم "دوغ فايت" عام 1991.

وبرز اسمه كنجم سينمائي عام 1997 حين لعب دور جورج في فيلم المغامرات الكوميدي "جورج من الغابة"، وتصاعدت شهرته مع قيامه بدور الشاب الوسيم ريك أوكونيل في ثلاثية أفلام المغامرات "المومياء"، الي أنتجت بين عامي 1999 و2008، وحققت نجاحا كبيرا.

كما قام فريزر ببطولة أفلام درامية مثل "آلهة ووحوش"، و"الأمريكي الهادئ" المأخوذ عن رواية للكاتب غراهام غرين، و"كراش"، إضافة إلى أدواره في أفلام الخيال العلمي مثل "بيديزيلد" (مبهر)، و"رحلة إلى مركز الأرض".

ويقول عن تلك الفترة "كانت تلك الأفلام رائعة في منحي الأساس للعمل انطلاقا منها".

ولكن تراجعت أعماله السينمائية كثيراً خلال العقد الأول من القرن الحالي وخلال تلك السنوات عانى صحيا بعد تعرضه لإصابات أثناء أدائه أدوارا في أفلام المغامرات والإثارة، واضطر فريزر لإجراء عدة عمليات جراحية في العمود الفقري والركبة والحبال الصوتية.

وعلى الصعيد النفسي، مر فريزر بعدة مشاكل إذ انهار زواجه من الممثلة أفلون سميث عام 2007، ودخل معها في معارك قضائية حول نفقات أطفالهما الثلاثة، كما تعرض، حسب قوله، إلى تحرش جنسي من قبل شخصية بارزة في هوليوود.

وعندما توقف هاتف براندن فريز عن الرنين، إذ لم تعد شركات الانتاج السينمائية تتصل به، وتقدم له عروض العمل في أفلامها، وجد صعوبة في تحمل الوضع الجديد.

ويوضح فريزر، الذي ظهر أيضا كضيف في البرناميجن التلفزيونيين "سكرابس" و"ذا سيمبسونز"،

قائلا "إحساسك بقيمتك يأتي من العمل الذي تقوم به، أو الذي يمكنك القيام به، وحين يُطلب منك ذلك وتدعى للحضور والعمل".

ويضيف "أدركت أنني بحاجة إلى الاهتمام ببعض المشاكل الجسدية التي أعاني منها مثل المفاصل والحوض والعوارض الطبية الذي ظهرت لدي خلال رحلتي في العمل بتلك الأفلام في الفترة المبكرة، وأنا الآن مستعد للبدء من جديد".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، براندن فريزر وريتشل وايز في "المومياء" عام 1999

وفي أواخر العام الماضي، أكد فريزر أنه لن يحضر حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023 بعد أن اتهم الرئيس السابق للهيئة المنظمة للجوائز فيليب بيرك، بالتحرش الجنسي.

وكان فريزر قال عام 2018 إن بيرك، رئيس الهيئة المنظمة لجوائز غولدن غلوب، وهي جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود، قد لمس مؤخرته عام 2003. ووجدت الجمعية أن بيرك "لمس فريزر بشكل غير لائق"، إلا أنها أضافت "كان القصد، أن تؤخذ (الحركة) كمزحة، وليس كفعل بدافع جنسي".

لكن فريزر، قال في تصريحات سابقة عن تلك الحادثة إنها "جعلتني أتقوقع"، و"أشعر بالعزلة".

وهو يعتقد الآن أن صناعة السينما في طريقها إلى تحسين تعاملها مع الانتهاكات، وذلك في أعقاب حركة "مي تو"، ولكن "لا يزال أمامها بعض العمل للقيام به".

ويقول "يوجد الآن المزيد من الاجراءات القانونية مع الخطوط الساخنة (للمساعدة) والبروتوكولات الصارمة التي لم تكن موجودة قبل 15 عاما ... بل حتى قبل 10 سنوات".

صدر الصورة، Niko Tavernise التعليق على الصورة، المخرج دارين أرونوفسكي أثناء تصوير فيلم "الحوت"

وأثار أداء فريزر في فيلم "الحوت" الاعجاب، ولفت الانتباه منذ العرض الأول للفيلم في سبتمبر/أيلول 2022، واعتبر نقاد أن هذا الدور هو الأقوى خلال العام، وربما يكون الأفضل في مسيرة النجم المهنية.

وفي تقييمها للفيلم، منحته صحيفة "التلغراف" البريطانية خمس نجوم، ووصفت "الحوت" بأنه عمل يجمع "الجمال والقوة". وكتبت عنه بي بي سي في قسمها الثقافي أن "براندن فريزر يستحق الأوسكار".

لكن صحيفة "الغارديان" كانت أقل إعجابا، وأعطت نجمتين فقط لـ "عودة فريزر المخيبة للآمال"، ووصفتها بأنها "دعوة مفزعة للسمنة".

إلا أن معظم النقاد أعجبوا بأداء فريزر. وتأتي ِإشادة اللجنة المسؤولة عن جوائز الأوسكار بأدائه وترشيحه لجائزة أفضل ممثل بعد أسبوع من ترشيح مماثل لجوائز البافتا عن الدور نفسه، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل ممثل في جوائز اختيارات النقاد الأمريكيين.

وقال فريزر في خطاب عاطفي مؤثر عند استلامه الجائزة "كنت في البرية"، وأضاف موجها حديثه إلى دارين أرونوفسكي، مخرج الفيلم "ربما كان علي أن أترك أثرا من فتات الخبز. لكنك عثرت علي".

كما أشاد فريزر بفريق الممثلين "المذهل" في الفيلم، والذي يضم سادي سينك في دور ابنته المراهقة، وهونغ تشاو، وتاي سيمبكينز، وسامانثا مورتون.

صدر الصورة، A24 التعليق على الصورة، سادي سينك لعبت دور ابنة تشارلي المراهقة في فيلم "الحوت"

وتابع فريزر، الذي بكى وهو يخاطب الحضور الذي استقبله بحفاوة بالغة "إذا كنت شخصا مثل تشارلي، الذي لعبت دوره في هذا الفيلم، تعاني بأي شكل من الأشكال جراء السمنة، أو تشعر وكأنك وسط بحر مظلم، أريدك أن تعلم، أنك أنت أيضا إذا امتلكت من القوة ما يكفي لمجرد الوقوف على قدميك والتوجه إلى النور، فستحدث الأشياء الجيدة".

وقال "هذا الفيلم، 'الحوت'، هو فيلم عن الحب، عن الاستعادة، إنه فيلم عن العثور على الضوء في نفق مظلم".

وأشار فريزر إلى أن العقد الماضي كان صعبا بالنسبة له، لكن العودة الآن مع موسم الجوائز هي أمر رائع.

وفي حيدثه مع بي بي سي، يقول فريزر "إنه شيء مثير ومجز. إنه أمر جديد بالنسبة لي، وأنا متحمس لرؤية ما الذي سيحدث لاحقا".