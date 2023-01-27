روسيا وأوكرانيا: عقوبات أمريكية على شركة صينية تساعد مجموعة فاغنر

كيلي أنغ

بي بي سي نيوز

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة صينية بزعم أنها توفر صور أقمار صناعية من أوكرانيا، لدعم مجموعة "فاغنر" الروسية في عملياتها القتالية التي تنفذها لصالح موسكو.

وطالت قيود فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية 16 جهة، من بينها معهد البحث العلمي والتكنولوجي الفضائي "شانغشا تيانيي".

ولدى الشركة التي تعرف أيضا باسم "سبيستي تشاينا" مكاتب في بكين ولوكسمبورغ.

ودعمت مجموعة فاغنر روسيا بآلاف المقاتلين في حرب أوكرانيا.

وقدمت "سبيستي تشاينا" إلى شركة "تيرا تيك" التكنولوجية الروسية صور أقمار صناعية عن مواقع في أوكرانيا، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس.

وأضاف البيان أن "هذه الصور جُمعت بهدف تمكين عمليات فاغنر القتالية في أوكرانيا". وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على فرع شركة "سبيستي" في لوكسمبورغ.

وتقضي العقوبات بعدم نقل أو دفع أو تصدير أي ممتلكات أو فوائد في الولايات المتحدة لصالح الكيانات المستهدفة.

ولم تعلق شركة "سبيستي تشاينا" بعد على الخطوة.

وحاولت الصين، الحليفة المقربة من روسيا، أن تضع نفسها في موقع حيادي في ما يخص الحرب في أوكرانيا. وطالتها انتقادات من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب رفضها إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتصف "سبيستي تشاينا" نفسها على موقعها على الإنترنت بأنها "رائدة" في تقديم تكنولوجيا صور تعرف بـ"SAR".

وتقول إنها تريد جعل هذه الصور "متاحة من كل نقطة على (كوكب) الأرض وبأسعار مقبولة" لجميع المستخدمين في أنحاء العالم.

وذكر موقع الشركة أنّ رئيسها التنفيذي يانغ فنغ عضو في هيئة الخبراء في وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

ويظهر الموقع أيضا لائحة من الشركاء العاملين مع الشركة، بما في ذلك ثلاث شركات تابعة للحكومة الصينية.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تقدم "سبيستي تشاينا" نفسها على أنها شركة رائدة في تكنلوجيا الأقمار الصناعية

وطالت العقوبات الأمريكية 15 كيانا آخر، من بينهم ثمانية أفراد وأربع شركات طيران معظمهم يعمل من روسيا، بزعم أنهم جزء من شبكة دعم مجموعة فاغنر العالمية.

ويشمل ذلك شركة "سيوا للخدمات الأمنية"، ومقرها في إفريقيا، وشركة طائرات "كاترول" التي تعمل من الإمارات والتي يزعم أنها قدمت طائرات لنقل أفراد ومعدات بين أفريقيا وليبيا ومالي.

وتنشر فاغنر حاليا نحو خمسة آلاف مقاتل في أوكرانيا وفق تقديرات البيت الأبيض.

وتلعب المجموعة دوراً أساسياً في مجهود روسيا الحربي، وقد شاركت بقوة في محولات الاستيلاء على مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

ويقود المنظمة يفغيني بريغوزين، وهو مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.