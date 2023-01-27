إذاعة بي بي سي نيوز عربي توقف بثها على الأثير وتحول بعض برامجها إلى المنصات الرقمية

قبل 58 دقيقة

التعليق على الصورة، "بوش هاوس"، المقر السابق لخدمة بي بي سي العربية

وضعت بي بي سي نيوز عربي، وهي جزء من خدمة بي بي سي العالمية، الخطوات الأولى في خططها لتصبح خدمة رقمية في المقام الأول بهدف تعزيز تفاعلها مع جمهورها في جميع أنحاء العالم العربي.

وبينما تتوقف إذاعة بي بي سي نيوز عربي عن البث في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني 2023، ستذاع بعض البرامج الإذاعية المختارة على موقع bbc.com/arabic.

وستكون هناك صفحة إلكترونية "هنا لندن"، التي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني، المساحة المخصصة للمحتوى الصوتي.

وتعد خطط بي بي سي عربي جزءا من استراتيجية خدمة بي بي سي العالمية التي أُعلن عنها العام الماضي، والتي تركز على تقديم محتوى رقمي لزيادة التفاعل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وحققت الخدمة العالمية بالفعل مستويات قياسية من النمو على المنصات الرقمية، إذ تصل إلى 148 مليون شخص في المتوسط أسبوعيا. وزادت الحصة الرقمية من الوصول إلى لغات الخدمة العالمية بأكثر من الضعف، لترتفع من 18 في المئة إلى 43 في المئة منذ عام 2018.

ويبلغ عدد جمهور بي بي سي نيوز عربي 39 مليونا أسبوعيا. وفي حين أن أكثر من 12 في المئة من إجمالي جمهور بي بي سي عربي يستخدمون خدماتها الإذاعية، فإن 5 في المئة فقط من إجمالي الجمهور يستخدمون الإذاعة فقط.

وتتوفر برامج وبودكاست حالية وجديدة على موقع bbc.com/arabic. ويشتمل المحتوى الجديد على "نشرة إخبارية يومية"، وستكون ملخصا للقصص الإخبارية الكبيرة، و"نشرة إخبارية رياضية"، عبارة عن تقرير موجز عن الأخبار الرياضية الرئيسية.

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ويستمر برنامج "بي بي سي إكسترا"، الذي يذاع منذ فترة طويلة، على الموقع كبودكاست. في حين تستمر سلسلة "خرافات"، التي تتحقق من صحة الأخبار وما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وسلسلة "أبعاد الصورة"، التي تقدم تحليلا متعمقا للشؤون الجارية، أيضا كمدونات صوتية.

تقول ليليان لاندور، مديرة خدمات بي بي سي الإخبارية العالمية إن إذاعة بي بي سي نيوز عربي تُشكل "أحد الفصول البارزة في تاريخ بي بي سي عربي، وفي تاريخ الخدمة العالمية كلها في حقيقة الأمر. وعلى مدى عقود، اعتمد المستمعون في جميع أنحاء العالم العربي عليها من أجل صحافة عادلة وحيادية ومستقلة. أنا ممتنة لكل من لعب دورا في إرثها".

وتُضيف: "يزداد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى الأخبار رقميا، ومن خلال توسيع المحتوى الصوتي والرقمي، ستستمر بي بي سي نيوز عربي في خدمة جمهورها والتواصل معه لتقديم الصحافة الموثوقة التي تشتهر بها في المنطقة وخارجها".

ويقول محمد يحيى، مدير محتوى الوسائط المتعددة في بي بي سي عربي: "نريد الوصول إلى جمهورنا على المنصات الرقمية التي يختارها. هذه الاحتياجات المتغيرة للجمهور هي السبب في أنه من الضروري أن نطور محتوانا الصوتي والرقمي. أنا فخور للغاية بكل هؤلاء - في الماضي والحاضر - الذين أسهمت تقاريرهم وأفكارهم المؤثرة في استمرار وتميز إذاعة بي بي سي عربي، وأنا ممتن للغاية للمستمعين على دعمهم على مدى عقود".