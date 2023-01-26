3 تحذيرات تلقتها مدرسة أمريكية قبل أن يطلق طفل في السادسة النار على معلمته

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Abby Zwerner/Facebook التعليق على الصورة، اثنت عائلة الطفل على المدرسة أبي زويرنر

في اليوم الذي أطلق فيه طفل في السادسة من عمره النار على مدرسته وجرحها في ولاية فرجينيا الأمريكية، تلقت إدراة المدرسة ثلاثة تحذيرات من أن الطفل يحمل سلاحا ناريا، حسب ما قالت محامية المعلمة الجريحة.

ومن بين التحذيرات، كان هناك طلب لتفتيش الطالب، وتقرير من طالب آخر قال فيه إن زميله أراه سلاحا.

وتتعافى المدرسة ابيغيل زويرنر، البالغة من العمر 26 عاما، بعد أن غادرت المستشفى الأسبوع الماضي.

وقد فقد المشرف العام على المدرسة وظيفته نتيجة للحادث، بعد أن أن صوت خمسة من أصل ستة أعضاء في الهيئة الإدارية لمدرسة ريتشنيك الإبتدائية بفصل المشرف جورج باركر.

وتم إعفاء باركر من مهامه بعد أن أعلنت محامية زوبيرنر، ديان توسكانو، عن نيتها رفع قضية ضد المقاطعة، قائلة إنه كان يمكن تجنب الحادث بشكل كامل.

ولم تعلن الشرطة عن تقديم لائحة اتهام.

وتسبب حادث إطلاق النار الذي وقع في 8 يناير/كانون ثاني والذي وصف بأنه متعمد بصدمة، وأثار تساؤلات عن ما سوف يترتب عليه ومن سيتحمل مسؤوليته.

وقالت المحامية توسكانو "في ذلك اليوم ، خلال ساعات قليلة، تلقت إدارة المدرسة ثلاثة تحذيرات من مدرسين وإداريين قلقين بشأن امتلاك طفل لقطعة سلاح وتهديده آخرين، لكن الإدارة لم تكترث".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وقع الحادث في أحدد صفوف المدرسة

وتقول تسوكاني إنه:

في حوالي الثانية عشرة والنصف قالت مدرسة إنها رفعت تقريرا بأنها فتشت حقيبة الطالب لاعتقادها أنه يملك قطعة سلاح، ولم تجدها، لكنها قالت لأحد المسؤولين إنها تعتقد أن الطالب قد يكون اخفى السلاح في جيبه قبل خروجه إلى الفسحة، وأفادت أن المسؤول قال لها إن جيوب الطالب صغيرة.

في حوالي الساعة الواحدة، قدمت مدرسة أخرى تقريرا يفيد بأن الطالب كشف عن السلاح لزميله وهدده بإطلاق الرصاص عليه لو كشف الأمر.

طلب موظف آخر تفتيش الطالب وحقيبته، لكن طلب منه الانتظار لأن اليوم الدراسي يقترب من نهايته.

في حوالي الثانية، وجه الطالب سلاحه نحو المدرسة زوينر وأطلق النار في منتصف الحصة ، حسب ما أفادت الشرطة.

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وقال مفتش شرطة نيوبورت نيوز ستيف درو إن المدرسة زويرنر أنقذت حياة الطلاب حين طلبت منهم الخروج بعد ان أصيبت في يدها وصدرها.

و توجه عمدة نيوبورت نيوز فيليب جونز بالشكر للمشرف المغادر وقال إنه يدعم جهود الهيئة الإدارية لتعيين مسؤول ديناميكي جيد " للمساعدة في تضميد الجراح والمضي قدما بعد اتخاذ الإجراءات الملائمة لجعل مدارسنا اكثر أمنا للجميع".

وكان راتب المشرف الإداري يتجاوز ربع مليون دولار في السنة وفقا لمصادر إخبارية محلية، وسوف يستمر في الحصول على كامل مرتبه ومخصصاته الأخرى حتى شهر يونيو/حزيران من علم 2024 لأنه أعفي من مهامه "بدون قضية".

وبالإضافة للمشرف العام سيفقد نائب مدير مدرسة ريتشنيك الإبتدائية أيضا وظيفته.

وتدعم ادعاءات المحامية توسكانو رسائلل متبادلة بين مدرسي المدرسة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست ، تفيد بأن المدرسة زويرنر عبرت عن قلقها بشأن الطالب وطلبت المساعدة.

وكانت عائلة الطالب قد قالت الأسبوع الماضي إنه يعاني من إعاقة وإنه نادرا ما حضر إلى المدرسة بدون مرافقة أحد افراد عائلته، لكنه كان بدون مرافق يوم الحادث.

وأثنت العائلة على المدرسة زويرنر، وقالت إنها كانت مدرسة مثابرة ودعمت العائلة بلطف من أجل الحصول على افضل ظروف تعليمية لطفلها.

وقالت الشرطة إن "السلاح الذي استخدمه الطالب كانت قد اشترته والدته بشكل قانوني". وقالت عائلة الطفل إن السلاح كان مؤمنا، ولم تعلق الشرطة على ذلك.