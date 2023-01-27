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إشعال الشموع لذكرى مارتينيز زوغو ، صحفي من الكاميرون قتل قبل عدة أيام بعد كشف ما قال إنه فساد. أعلنت الحكومة أنها تحقق ، لكن النقابات تطالب بحماية أفضل للصحفيين، بعد حوادث قتل مشابهة.