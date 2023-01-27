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كلب يطل من نافذة أحد الملاجئ في العاصمة المصرية القاهرة. تحت النافذة كتبت كلمة "أغيثوني" على الجدار باللغة الإنجليزية.
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بقرة ترعى في مزرعة شمالي تونس.
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طفل على الزلاجة، ورجل يمسك بيده ويعطيه دروسا في استخدامها.
طفل ورجل جزائري يستمتعان بالتزلج على الجليد بالقرب من جبال الأوراس.
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أطفال ينظرون إلى الكاميرا أثناء استقبال زعيم المعارضة الغينية سبو دالينديالو الأحد.
لاعبو "رغبي" من كينيا وساموا يمسكون بالكرة في مباراة بين البلدين في نيوزيلاندا.
أعضاء كتيبة أما بوثو يجسدون مشهدا من معركة "إيزاندلوانا" التي وقعت عام 1879، وهي أكبر معركة في حرب بريطانيا والزولو
امرأة في حانة تنظر إلى شاطئ "فيرلاج" في دكار في السنغال مساء السبت.
رجل يحتسي الجعة من إناء خاص في ساحل العاج
مباراة كأس العالم في لعبة الكريكيت في جنوب إفريقيا، لاعبات رواندا يجتمعن قبل انطلاق المباراة
وفي نفس مباراة الكريكيت الثلاثاء، أولولي سيو، لاعبة من جنوب إفريقيا، تقوم بحركات إحماء.
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رواندا تسقط طائرة مقاتلة تابعة للكونغو بعد شهور من التوتر بين البلدين، في ما وصفته الكونغو "بعمل حربي" بينما قالت رواندا إنها خطوة دفاعية.
زعيم المعارضة في تنزانيا يعود من منفاه الاختياري بعد ست سنوات من إطلاق النار عليه عدة مرات في ما قيل إنه محاولة اغتيال .
إشعال الشموع لذكرى مارتينيز زوغو ، صحفي من الكاميرون قتل قبل عدة أيام بعد كشف ما قال إنه فساد. أعلنت الحكومة أنها تحقق ، لكن النقابات تطالب بحماية أفضل للصحفيين، بعد حوادث قتل مشابهة.
عربة تمر من أمام لوحة عليها صورة البابا فرانسيس الأحد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.