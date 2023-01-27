بالصور: أفضل اللقطات في افريقيا خلال الأسبوع

كلب يطل من نافذة أحد الملاجئ في العاصمة المصرية القاهرة. تحت النافذة كتبت كلمة "أغيثوني" على الجدار باللغة الإنجليزية.

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كلب يطل من نافذة أحد الملاجئ في العاصمة المصرية القاهرة. تحت النافذة كتبت كلمة "أغيثوني" على الجدار باللغة الإنجليزية.

بقرة ترعى في مزرعة شمالي تونس.

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بقرة ترعى في مزرعة شمالي تونس.

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طفل على الزلاجة، ورجل يمسك بيده ويعطيه دروسا في استخدامها.

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طفل ورجل جزائري يستمتعان بالتزلج على الجليد بالقرب من جبال الأوراس.

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أطفال ينظرون إلى الكاميرا أثناء استقبال زعيم المعارضة الغينية سبو دالينديالو الأحد.

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لاعبو "رغبي" من كينيا وساموا يمسكون بالكرة في مباراة بين البلدين في نيوزيلاندا.

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أعضاء كتيبة أما بوثو يجسدون مشهدا من معركة "إيزاندلوانا" التي وقعت عام 1879، وهي أكبر معركة في حرب بريطانيا والزولو

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امرأة في حانة تنظر إلى شاطئ "فيرلاج" في دكار في السنغال مساء السبت.

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رجل يحتسي الجعة من إناء خاص في ساحل العاج

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مباراة كأس العالم في لعبة الكريكيت في جنوب إفريقيا، لاعبات رواندا يجتمعن قبل انطلاق المباراة

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وفي نفس مباراة الكريكيت الثلاثاء، أولولي سيو، لاعبة من جنوب إفريقيا، تقوم بحركات إحماء.

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رواندا تسقط طائرة مقاتلة تابعة للكونغو بعد شهور من التوتر بين البلدين، في ما وصفته الكونغو "بعمل حربي" بينما قالت رواندا إنها خطوة دفاعية.

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زعيم المعارضة في تنزانيا يعود من منفاه الاختياري بعد ست سنوات من إطلاق النار عليه عدة مرات في ما قيل إنه محاولة اغتيال .

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إشعال الشموع لذكرى مارتينيز زوغو ، صحفي من الكاميرون قتل قبل عدة أيام بعد كشف ما قال إنه فساد. أعلنت الحكومة أنها تحقق ، لكن النقابات تطالب بحماية أفضل للصحفيين، بعد حوادث قتل مشابهة.

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عربة تمر من أمام لوحة عليها صورة البابا فرانسيس الأحد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.