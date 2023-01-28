لقطات فيديو تظهر تعرض رجل أعزل للضرب من رجال شرطة في مدينة ممفيس الأمريكية

بيرند ديبوسمان جونيور

بي بي سي نيوز-واشنطن

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، MEMPHIS POLICE التعليق على الصورة، رجال شرطة بالقرب من سيارة

*هذا المقال يتضمن وصفا قد يعتبره البعض مزعجا.

ظهر من فيديو التقطته كاميرا مثبتة على الجسم الأمريكي تاير نيكولز، البالغ من العمر 29 عاما، بينما كان ينادي والدته أثناء تعرضه للضرب من قبل رجال شرطة في ممفيس.

وفارق نيكولز الحياة في المستشفى بعد ثلاثة أيام من إيقاف سيارته بادعاء القيادة بغير حرص.

وقد تعرض نيكولز للرش برذاذ الفلفل والرفس واللكم من قبل خمسة رجال شرطة، فقدوا وظيفتهم وقدمت ضدهم لائحة اتهام بقتله.

وقد كُشف النقاب عن أربع لقطات فيديو التقطتها كاميرات مثبتة على الجسم وعلى أعمدة الكهرباء في المنطقة الجمعة.

وراجعت بي بي سي اللقطات، المليئة بالعنف والكلمات البذيئة.

شاهد لقطات الفيديو عدد قليل من الناس قبل مساء الجمعة، بينهم عائلة نيكولز وفريق الدفاع الذي يمثلهم وبعض المسؤولين.

الجزء الأول: كاميرا الشرطة المثبتة على الجسم تظهر توقفا لحركة المرور.

ويظهر في أول لقطة فيديو كشف النقاب عنها أول وقوف لحركة المرور والذي أدى إلى مواجهة بين نيكولز ورجال الشرطة انتهت بمقتله. ولا يظهر في أي من لقطات الفيديو التي كشف النقاب عنها سبب يدعو الشرطة لإيقاف حركة المرور.

بعد دقيقة من إيقاف نيكولز يمكن سماع رجال الشرطة يصرخون بشتائم بذيئة وتهديدات، طالبين منه الخروج من السيارة.

ويُسمع صوت نيكولز يقول "لم أفعل شيئا".

ثم يطرحه رجال الشرطة أرضا بينما هو يكرر أنه بريء. ويمكن سماع أحد رجال الشرطة وهو يهدد بكسر ذراعيه بينما يأمرونه بالاستلقاء على الأرض على بطنه.

يحدث شجار فيتحرر نيكولز من رجال الشرطة ويفر على قدميه.

يستخدم رجال الشرطة رذاذ الفلفل وصاعقا كهربائيا دون أن ينجحوا في إيقافه.

لا يظهر نيكولز مرة أخرى في هذا الجزء من الفيديو ، بل يظهر رجال الشرطة يستخدمون الماء لغسل عيونهم من رذاذ الفلفل.

يمكن سماع الشرطي الأبيض الذي ثبتت كاميرا الفيديو على جسمه والذي لم تقدم ضده لائحة اتهام، يقول إنه يأمل أن يدوس زملاؤه نيكولز حين يعثرون عليه.

الجزء الثاني: لقطة من كاميرا مثبتة على عمود في الشارع تظهر ضربا وحشيا

يدرك رجال الشرطة نيكولز ويطرحونه أرضا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، خمسة رجال شرطة يواجهون تهمة القتل

وبينما يعمل اثنان منهم على تثبيته، يُشاهد ثالث وهو يرفسه في رأسه مرتين.

بعد لحظات يخرج رجل شرطة رابع هراوة يضرب بها نيكولز عدة مرات . ويلكمه رجال الشرطة الآخرون.

عند هذه النقطة بدا مترنحا ولا يبدي أي مقاومة.

عند الدقيقة الخامسة، يظهر نيكولز ملقى على الأرض يتلوى، ولا يوجه له رجال الشرطة أي ضربات.

ثم يأخذونه إلى إحدى العربات التي لا تحمل علامة مميزة، ويوجه رجال الشرطة ضوء بطارياتهم نحوه ولا يظهر إن كان يتحرك.

الجزء الثالث: لقطة من الكاميرا المثبتة على الجسم تظهر نيكولز يبكي مناديا أمه

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سجل هذا الفيديو الذي صور من الكاميرا المثبتة على جسم الشرطي الاعتداء الوحشي نفسه من زاوية مختلفة، مصحوبا بصوت.

بعد دقيقة من بدء الفيديو يمكن رؤية شرطيين يتصارعان مع نيكولز. ويهدد الشرطي الذي ثبتت الكاميرا على جسمه بالرش بالفلفل.

يصرخ نيكولز مستشغيثا بأمه.

بعد ذلك بفترة قصيرة يندلع شجار جديد ويطلب رجال الشرطة من نيكولز أـن يعطيهم يده.

يبتعد الرجل الذي يحمل الكاميرا على جسمه، حيث يبدو أن رذاذ الفلفل أصابه.

ويمكن سماع رجال الشرطة الآخرين في الخلفية يصرخون بنيكولز يطلبون منه أن يعطيهم يديه ويستلقي بلا حراك.

يعود الشرطي الذي ثبتت الكاميرا على جسمه ويخرج هراوته التي شاهدناها بوضوح في الفيديو الثاني من الكاميرا المثبتة على العمود. ويصرخ في نيكولز مهددا بأنه سيضربه بالهراوة. ثم يضربه فعلا عدة مرات، ويمكن رؤية شرطي آخر يلكم نيكولز في وجهه بينما ثُبتت يداه خلف ظهره.

ويعلن الشرطي الذي يحمل الكاميرا المثبتة على جسمه عن موقعهم ويمكن مشاهدة رجال الشرطة الآخرين وهم يصارعون نيكولز بينما يصل المزيد من رجال الشرطة. ويسمع شرطي يقول إن نيكولز جعله يرش نفسه برذاذ الفلفل.

يجيب شرطي آخر أنه شتمه باستخدام عبارات بذيئة.

وتنتهي لقطة الفيديو بالرجل الذي يحمل الكاميرا مبتعدا يلهث من الإنهاك.

الجزء الرابع: لقطات الكاميرا المثبتة على الجسم تظهر تاير نيكولز نازفا

الفيديو الرابع مصدره الكاميرا المثبتة على جسم شرطي غير مسلح. وتظهر نفس الوقائع التي سجلتها الكاميرا الثالثة.

تبدأ اللقطة بمطاردة قصيرة تنتهي بسيطرة رجال الشرطة على نيكولز.

يبدو أن الكاميرا أزيلت عن جسم الشرطي حيث لا يمكن رؤية أي شيء في الدقائق الأولى لكن يمكن سماع أصوات المحادثات.

ثم نسمع نيكولز ينادي أمه بينما يستخدم رجال الشرطة الشتائم البذيئة وهم يأمرونه بأن يمد يديه.

عند لحظة ما يمكن سماع رجال الشرطة يقولون إنهم كانوا يعتقدون أن نيكولز يعد لشيء ما، حيث يبدو أنهم كانوا يعتقدون بأنه يستخدم المخدرات. وليس هناك دليل على هذا.

بعد إعادة الكاميرا إلى جسم الشرطي نستطيع رؤية نيكولز بشكل أوضح بينما يُدفع باتجاه سيارة شرطة بدون علامة مميزة.

يبدو مصابا والدم على رأسه، ولا يتكلم. ويرفعه أحد الشرطة بعد أن انهار على جانبه. ثم يشاهد أثناء وقوفه متكئا على السيارة ومن ثم ينهار على الأرض.

جزء كبير من الفيديو يصور رجال الشرطة يتحدثون ويدلون بتفاصيل الحادث. وبعض رجال الشرطة يدعون أن نيكلوز انحرف باتجاههم متمايلا أو حاول الاستيلاء على سلاحهم. ولا تدعم لقطات الفيديو هذه الادعاءات.

في وقت لاحق يدعي رجل شرطة آخر أن نيكولز كاد يصدم سيارة الشرطة. ويسمع رجال الشرطة وهم يقولون إنهم لم يعثرو اعلى شيء في سيارته.

في نهاية اللقطة تقريبا نستطيع رؤية نيكلوز بوضوح مصابا بجروح بالغة وينزف الدم من جسمه.

يسمع رجل شرطة يكرر السؤال "ماذا تعاطيت؟" في إشارة إلى أنه يعتقد أنه تحت تأثير مخدر.

لا يبدو نيكولز قادرا على الإجابة.

يكرر الشرطي قائلا له "لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان".

ويقف بالقرب حوالى 10 أشخاص لم يعرض أي منهم مساعدة نيكولز الذي يبدو بوضوح أنه في وضع سيء.