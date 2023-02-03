نيك كيريوس يقر بالاعتداء على صديقته السابقة، ويتجنب الإدانة

تيسا أتكينسون

بي بي سي نيوز-كانبيرا

قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، وصل كيريوس إلى المحكمة مستخدما عكازين بعد الخضوع لجراحة في الركبة

اعترف نجم التنس الأسترالي نيك كيريوس بالاعتداء على صديقته السابقة لكنه تجنب الإدانة الجنائية.

وجاء إقرار كيريوس، البالغ من العمر 27 عاما، بالذنب في محكمة بكانبيرا بعد أن فشل محاموه في إسقاط التهمة لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.

وأُبلغت المحكمة أن كيريوس دفع كيارا باساري على رصيف خلال شجار في كانبيرا في عام 2021.

ووصفت القاضية الحادث بأنه "عمل منفرد من أعمال الغباء أو الإحباط"، فيما أعفى كيريوس من الإدانة الجنائية.

وأصدر كيريوس بيانا بعد الحكم قال فيه إنه ممتن للمحكمة لرفضها التهم دون إدانة.

وقال "لم أكن في وضع جيد عندما حدث ذلك، ورد فعلي على موقف صعب كان بطريقة أشعر بالأسف الشديد عليها".

"أعلم أن هذا لم يكن جيدا وأنا آسف بصدق على الأذى الذي سببته."

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وتشير الحقائق المتفق عليها التي تم تقديمها للمحكمة إلى أن كيريوس دفع باساري بعد أن أوقفت سيارته عن العمل بينما كانا يتجادلان في 10 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأبلغت باساري الشرطة عن الحادث الشهر التالي لكنها لم تقدم شكوى رسمية. وتصالح الاثنان واستأنفا العلاقة. لكن بعد الانفصال، قدمت باساري شكوى رسمية في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال محامي كيريوس إن موكله كان يحاول تخفيف حدة التوتر باستدعاء سيارة أجرة من خدمة أوبر، وحاول مرارا إبعاد باساري "بشكل قانوني" عن السيارة.

وقال مايكل كوكوليس سميث: "في هذا السياق والإحباط الذي نتج عن ذلك، رد موكلي ووقعت المخالفة".

واستمعت المحكمة إلى أن كيريوس سبّ باساري وأمرها بالرحيل. ثم وضع يديه على فخذيها وأبعدها عن الباب بنحو خطوة، لكن باساري عادت إلى حيث كانت تقف.

ثم قال نجم التنس: "أنا جاد. سأقوم بـ..."، قبل أن يدفع باساري في كتفها، ما تسبب في سقوطها.

وشعرت باساري ببعض الألم ولاحظت لاحقًا خدشا على ركبتها، حسبما أُبلغت المحكمة.

وقال محامي كيريوس إن المحكمة أُبلغت بأن موكله اعتذر في اليوم التالي - وهو عمل أظهر تحمله المسؤولية عن أفعاله.

كما قال المحامي للمحكمة يوم الجمعة إن هناك: "علاقة بين الصحة العقلية والمخالف - على الرغم من أنه لم يعد يعاني منها بنفس الدرجة اليوم".

وقال سام بورنستين، طبيب كيريوس النفسي، للمحكمة إن المتاعب العقلية للاعب "تتكرر" وأنه عانى من أفكار بإيذاء النفس - لكن حالته تتحسن.

وعند النطق بالحكم، قالت القاضية بيث كامبل إنه "شاب (كان) يحاول تخليص نفسه من حالة عاطفية متفاقمة".

وأضافت، موجهة الحديث إلى كيريوس: "لقد تصرفت في وهج اللحظة".

"أتعامل معك بنفس الطريقة التي أتعامل بها مع أي شاب في هذه المحكمة. أنت شاب تصادف أنه يضرب كرة التنس بشكل جيد."

وأخبرت كيريوس أن الإفادات من العائلة تظهر أن لديه الكثير من "الحب والدعم" حوله.