روسيا وأوكرانيا: الأمم المتحدة تتهم موسكو بانتهاك قواعد حماية الأطفال

كاثرين آرمسترونغ

بي بي سي نيوز

قبل 35 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جاءت تصريحات غراندي بعد زيادة استمرت 6 أيام إلى أوكرانيا

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن روسيا تنتهك "أساسيات" مبادئ حماية الأطفال بمنحها الأطفال اللاجئين الذين رُحّلوا إلى روسيا دون آبائهم جوازات سفر روسية.

وأضاف أن السلطات الروسية تعرض هؤلاء الأطفال للتبني على أسر روسية بعد منحهم جوازات السفر.

وأشار إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة سوف تحاول الوصول إلى المتضررين وإيجاد حلول تحقق صالحهم على أكمل وجه.

رغم ذلك، اعترف غراندي بأنه لا يعلم عدد الأطفال المتأثرين بهذه الممارسات الروسية المزعومة حتى الآن.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين: "أثناء الحرب، لا يمكن التأكد من أن للأطفال آباء أو أولياء أمور. لذلك، وحتى يتضح وجودهم من عدمه، لا يمكن منح هؤلاء الأطفال جنسية أخرى أو أن تتبناهم أسر أخرى".

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وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين المسجلين في روسيا بلغ 3 ملايين لاجئ، وهو أكبر من عدد اللاجئين الأوكرانيين المسجلين في أي دولة أوروبية.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن حوالي 14000 طفل "تبنتهم" أسر روسية من مناطق محتلة في أوكرانيا، متهما روسيا باختطافهم. لكم الكرملين ينفي هذه المزاعم.

وأكد غراندي أن المفوضية تسعى "طوال الوقت" إلى التواصل مع الجانب الروسي، لكن حتى الآن فإن التواصل "نادر ومتقطع وغير ملزم".

وتأتي تصريحات المفوض السامي لشؤون اللاجئين بعد أن أعربت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في يوليو/ تموز الماضي عن قلقها إزاء ترحيل أطفال من ملاجئ أيتام في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا إلى روسيا "وتبنيهم قسريا" من قبل أسر روسية. كما ظهرت مخاوف حيال "تعديلات تجريها روسيا على تشريعات حالية" للإسراع من وتيرة عمليات التبني.

وأضافت باشليه، في ذلك الوقت، أنها لا تستطيع تأكيد هذه المزاعم أو أعداد الأطفال الذين يحتمل تضررهم من تلك الممارسات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إن هناك "مزاعم من مصادر موثوقة" تتعلق "بنقل قسري لأطفال بدون ذويهم إلى الأراضي المحتلة من قبل روسيا في أوكرانيا أو إلى الاتحاد الروسي نفسه".

وجاءت تصريحات المفوض السامي لشؤون اللاجئين في ختام زيارة استمرت 6 أيام إلى أوكرانيا، وقال لسكان محليين إن "العالم أجمع معجب بكم لأنكم أقوياء".

وأضاف أنه من الممكن أن يعود المزيد من اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم الصيف المقبل كما حدث العام الماضي، لكنه حذر من احتمال أن يؤدي القتال إلى نزوح المزيد من الناس في أوكرانيا، خاصة على الصعيد الداخلي.