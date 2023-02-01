عائلة تاير نيكولز تطالب بالعدالة في قضية مقتله على يد الشرطة الأمريكية

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طالبت عائلة تاير نيكولز، الذي توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي الشرطة في ولاية تينيسي الأمريكية، بمحاسبة المسؤولين عن مقتله.

وفي تجمع بكنيسة في مدينة ممفيس، تعهد زوج والدته وشقيقه بمواصلة النضال حتى تحقيق العدالة.

وتوفي نيكوز في المستشفى بعد أيام من إيقافه بسبب مزاعم قيادة سيارة بصورة متهورة. ويواجه خمسة ضباط سابقين تهم القتل العمد، وذلك بعد إقالتهم من مناصبهم على خلفية الحادث.

ومن المقرر أن تحضر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس جنازة تاير نيكولز المقررة في وقت لاحق اليوم.

وقال الناشط في مجال الحقوق المدنية آل شاربتون مخاطبا المجتمعين: "ما حدث لتاير وصمة عار على هذا البلد".

وطلب رودني ويلز، زوج والدة نيكولز، من الجمهور مساء الثلاثاء "الاستمرار في النضال من أجل العدالة لابني".

وقال شاربتون: "شاهد الناس من جميع أنحاء العالم شريط فيديو لرجل أعزل يتعرض للضرب حتى الموت على يد مسؤولين عن تنفيذ القانون دون سبب".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة لنيكولز معروضة في الكنيسة

كما تحدث شقيق نيكولز، جمال دوبري، قائلا للمشيعين: "أخي الصغير لا يستحق شيئا من هذا على الإطلاق".

واتُهم خمسة أشخاص - تاداريوس بين وديمتريوس هايلي وديزموند ميلز جونيور وإيميت مارتن الثالث وجوستين سميث - بتهمة القتل من الدرجة الثانية، وتهم أخرى.

وتفيد تقارير بأن بعض الضباط على علاقة بمخالفات تأديبية سابقة. فقد اتُهم هايلي من قبل باستخدام القوة المفرطة وخلع كتف امرأة أثناء عملية اعتقال في فبراير/شباط 2021، وتلقيه توبيخا كتابيا.

كما اتُهم ميلز باستخدام القوة المفرطة في مارس/آذار 2019، لكن هذه الشكوى لم يتم تأييدها.

وتعرض مارتن للإيقاف عن العمل بدون راتب لمدة ثلاثة أيام بعد اتهامه بعدم تفتيش اثنين من المشتبه بهم بشكل صحيح في مارس/آذار 2019.

وتعرض سميث للإيقاف عن العمل بدون راتب لمدة يومين بسبب عدم الحفاظ على السيطرة بشكل مناسب بعد حادث سيارة أسفر عن إصابته وشخص آخر في يناير/كانون الثاني 2021.