موسوعة غينيس: "بوبي" يحطم الرقم القياسي للكلب الأكبر سنا على الإطلاق

كاثرين آرمسترونغ

بي بي سي نيوز

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، Guinness World Records التعليق على الصورة، بوبي مع شهادة غينيس للأرقام القياسية

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن كلبا في البرتغال يبلغ من العمر 30 عاما يعد الكلب الأكبر سنا في العالم على الإطلاق، محطما بذلك رقما قياسيا استمر لمدة قرن.

الكلب الذي يُدعى "بوبي" من نوع "رافيرو دو ألينتيخو"، وهي سلالة يبلغ متوسط العمر المتوقع لها من 12 إلى 14 عاما.

وكان "بلووي" الأسترالي صاحب لقب الكلب الأكبر سنا على الإطلاق، حين توفي في عام 1939 عن 29 عاما وخمسة أشهر.

واعتبارا من 1 فبراير/ شباط، أصبح بوبي يبلغ من العمر 30 عاما و226 يوما، ويقال إنه في حالة جيدة بالنسبة لعمره.

وتم التحقق من عمره من خلال قاعدة بيانات الحيوانات الأليفة التابعة للحكومة البرتغالية، والتي يديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وعاش الكلب حياته كلها مع عائلة كوستا في قرية كونكيروس، بالقرب من الساحل الغربي للبرتغال، بعدما ولد مع ثلاثة جراء آخرين.

وقال ليونيل كوستا، الذي كان يبلغ من العمر ثماني سنوات في ذلك الوقت، إن والديه كان لديهما الكثير من الحيوانات واضطرا إلى قتل الجراء، لكن بوبي تمكن من الهرب.

صدر الصورة، Guinness World Records

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وأبقى ليونيل وإخوته وجود الكلب سرا عن والديهم حتى اكتشف أمره في النهاية وأصبح جزءا من العائلة التي تطعمه الطعام نفسه الذي تأكله.

"بين علبة طعام حيواني أو قطعة من اللحم، لا يتردد بوبي ويختار طعامنا"، بحسب كوستا الذي ينقع الطعام دائما في الماء لإزالة معظم التوابل منه.

وبصرف النظر عن حالة من الذعر في عام 2018 عندما نقل إلى المستشفى بعد معاناة من صعوبة في التنفس، يقول كوستا إن بوبي تمتع بحياة خالية من المتاعب نسبيا ويعتقد أن سر طول عمره هو "البيئة الهادئة والمسالمة" التي يعيش فيها.

وربما يكون ذلك أمرا وراثيا، إذ إن والدة بوبي عاشت حتى سن 18.

ومع ذلك، فقد أثر تقدم العمر على بوبي الذي يعاني الآن من صعوبة في المشي وتدهور في البصر.

ويقول كوستا إن بوبي هو "الأخير في جيل طويل من الحيوانات" في عائلة كوستا، ويصفه بأنه "فريد من نوعه".

ويأتي تتويج بوبي كأكبر كلب سنا على الإطلاق بعد أسبوعين فقط من تسمية موسوعة غينيس للأرقام القياسية كلبا آخر، يدعى سبايك وهو من نوع تشيواوا، كأكبر كلب حي سنا، إذ يبلغ من العمر 23 عاما.