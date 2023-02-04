الطقس: أمريكا وكندا تعانيان موجة صقيع "تحدث مرة واحدة في الجيل"

قبل 53 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تتوقع هيئة الأرصاد الأمريكية درجات حرارة منخفضة بشكل قياسي في بعض الولايات

يتأهب ما يقرب من 100 مليون شخص في كندا والولايات المتحدة لهبوب رياح بالغة البرودة، حيث تواجه أمريكا الشمالية موجة برد قياسية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن الموجة بالغة البرودة قد تسبب رياحا شديدة البرودة "تحدث مرة واحدة في الجيل" والتي تسبب قضمة الصقيع في أقل من 10 دقائق.

ودعت السلطات السكان من مانيتوبا إلى مين على الحد من فترات البقاء في الهواء الطلق حتى يومي الجمعة والسبت.

ولقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم إثر الطقس السيئ فى جنوب الولايات المتحدة منذ يوم الاثنين.

وتوفي ثمانية أشخاص في تكساس و2 في أوكلاهوما وآخر في أركنساس.

ويُعزى الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة إلى موجة قطبية قوية تمتد من المقاطعات البحرية الكندية إلى قلب الولايات المتحدة.

ومن المتوقع تحطيم حوالي عشرة أرقام قياسية بحلول ظهر يوم الجمعة في العديد من الولايات الأمريكية، حيث سيواجه ما يزيد عن 82 مليون شخص درجات حرارة تصل إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر، (0 فهرنهايت) أو أقل.

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وفي ولاية ماين، على سبيل المثال، تتوقع أجزاء من الولاية أدنى درجات حرارة مسجلة منذ عام 1971. وفي مدينة بورتلاند، من المتوقع أن تصل برودة الرياح إلى -40.5 درجة مئوية.

وفي بيرلينغتون القريبة، في ولاية فيرمونت، من المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة ليوم الجمعة إلى -20 درجة مئوية.

وفرضت بوسطن، التي تتوقع رياحا شديدة البرودة، حال الطوارئ بسبب برودة الجو. وتم إغلاق المدارس العامة في المدينة، وكذلك في ووستر القريبة.

ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض درجات الحرارة في مدينة نيويورك والمدن الكبرى الأخرى إلى أدنى مستوى لها (حوالي -13 درجة مئوية إلى -17 درجة مئوية) السبت، على الرغم من توقع الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة بحلول مساء الأحد.

وتتوقع أجزاء من كندا درجات حرارة تتراوح بين -38 درجة مئوية إلى -50 درجة مئوية. وشمل تحذير من البرد القارص صادر عن وزارة البيئة الكندية صباح يوم الجمعة جزر ماريتيم، ومعظم كيبيك وجميع أنحاء أونتاريو، وامتد إلى مانيتوبا.

وفي أوتاوا ، عاصمة كندا ، أدى البرد القارص على إغلاق تلال التزلج المحلية ومسارات التزلج على الجليد في الهواء الطلق. وفي تورنتو، أدت الرياح الباردة إلى انخفاض درجة الحرارة إلى - 29 درجة مئوية يوم الجمعة.

ويأتي الطقس الشتوي القاسي في أعقاب العاصفة الجليدية القاتلة هذا الأسبوع في أجزاء من ولاية تكساس، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع فوق درجة التجمد، ومن المتوقع أن يذوب الجليد يوم الجمعة.

ولا يزال أكثر من 309 ألف شخص يعانون من انقطاع الكهرباء منذ صباح الجمعة في تكساس وأركنساس وميسيسيبي وفقًا لموقع (باور أوتيدح) الذي يوثق فترات انقطاع الكهرباء.

واستجابت طواقم الطوارئ في تكساس لمئات من مكالمات االحوادث بسبب تجمد الطرق منذ يوم الاثنين، وأدى بعضها إلى مقتل أشخاص.

وفي ولاية أوكلاهوما المجاورة، قتل سائق يبلغ من العمر 35 عامًا، صباح الخميس في تصادم بين ست سيارات على طرق متجمد، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.