برفيز مشرَّف: وفاة الرئيس الباكستاني السابق في المنفى عن 79 عاما

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters

توفي الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برفيز مشرَّف في الإمارات عن 79 عاما، بعض صراع طويل مع المرض، وفق بيان صدر عن الجيش.

وأعرب الجيش في بيانه، الذي أكد الوفاة، عن "تعازيه القلبية"، وتمنى أن "يبارك الله في النفوس الراحلة، ويمنح القوة لأهل الفقيد".

وقال مكتب مشرّف في بيان نقلته وكالة فرانس برس إن الرئيس الباكستاني عارف علي صلى من أجل "الراحة الأبدية للروح الراحلة والشجاعة للعائلة المكلومة لتحمل هذه الخسارة".

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تعازيه وكذلك قادة الجيش في البلاد.

ولد مشرّف في دلهي بالهند في 11 أغسطس/آب 1943، لأبوين ناطقين باللغة الأوردية، هاجرا إلى باكستان بعد تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947.

وأمسك بزمام الحكم عبر انقلاب عام 1999 الذي أطاح فيه برئيس الوزراء آنذاك نوّاز شريف، وكان رئيسا بين عامي 2001 و2008.

ونجا من ثلاث محاولات لاغتياله دبّرها تنظيم القاعدة، ووجد نفسه على خط المواجهة في الصراع بين المتطرفين والغرب.

أيّد ما سمي بـ "الحرب على الإرهاب" الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، بالرغم من المعارضة الداخلية.

في عام 2008 تلقى هزيمة في الانتخابات، وغادر البلاد بعد ستة أشهر.

عندما عاد في عام 2013 لمحاولة خوض الانتخابات، تم اعتقاله ومُنع من الترشح. ووجهت إليه تهمة الخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام غيابيا، قبل إلغاء القرار بعد أقل من شهر.

غادر باكستان متوجها إلى دبي في عام 2016، للحصول على العلاج الطبي وعاش في المنفى منذ ذلك الحين.

لكن في عام 2019، قضت محكمة في إسلام أباد بإعدام مشرّف بتهمة الخيانة العظمى.

وعلى الرغم من إلغاء الحكم لاحقًا، إلا أنه لم يعد إلى باكستان أبدًا.

وأشاد فؤاد شودري، المساعد السابق لمشرف والقائد الحالي لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، بمشرف وتأثيره على باكستان.