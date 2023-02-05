قداس البابا في جنوب السودان: فرانسيس يحث الناس على نبذ "سم الكراهية"
- سيسليا ماكولاي
- بي بي سي نيوز
أنهى البابا فرنسيس ، بابا روما، رحلة السلام إلى جنوب السودان بالاحتفال بقداس في الهواء الطلق حضره عشرات الآلاف في جوبا.
وحث المصلين على رفض ما سماه "سم الكراهية"، وقال لهم ألا يضيعوا أي فرصة لبناء السلام.
وناشد قادة البلاد التركيز على إنهاء الصراع.
قبل مغادرته، قال للجمهور: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أعود إلى روما وأنتم أقرب بعد إلى قلبي".
وقال كاثوليكيون متحمسون، بعضهم خيموا طوال الليل لحضور القداس في الصباح، لرويترز إنها كانت لحظة سعيدة.
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وقالت جوفانا بويوم: "حتى هذه اللحظة لم أنم، كنت متحمسة للغاية".
وقال جواج بول أيويل: "نحن سعداء حقاً بمجيء البابا لأنه سيعطينا رسالة السلام، ويمكننا أن نتحد كشعب جنوب السودان".
وشارك في القداس، الذي أقيم في ضريح جون قرنق، وهو الزعيم السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان، حوالى 70 ألف شخص حسب التقديرات، من المصلين المبتهجين الذين لوحوا بالأعلام وشاركوا في الصلاة.
ويأتي الاحتفال الديني في اليوم الأخير من زيارة البابا لجنوب السودان، والتي كانت الأولى له للبلاد.
ومنذ حصولها على الاستقلال في العام 2011، عانت البلاد من حرب أهلية بعد أن اختلف الرئيس مع نائبه في ذلك الوقت في العام 2013.
وعلى الرغم من اتفاق السلام في العام 2018، استمر العنف الناجم عن التوترات العرقية. ويعتقد أن أكثر من 400 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة للصراع.
وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في غارة على قطعان الماشية عشية زيارة البابا للبلاد.
وكان البابا، الذي زار البلاد مع قادة مسيحيين آخرين في مهمة سلام. وناشد رجال الدين السبت من جنوب السودان، أن يرفعوا أصواتهم ضد الظلم.
كما أخبرهم أنه لا يمكن أن يظلوا محايدين ضد الظلم: "إذا أردنا أن نكون قساوسة ونتشفع، فلا يمكننا أن نظل محايدين أمام الألم الناجم عن أعمال الظلم والعنف. انتهاك الحقوق الأساسية لأي امرأة أو رجل يعد جريمة ضد المسيح".
وكان البابا قد وجه رسالة سلام ومصالحة مماثلة عندما زار جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت سابق من هذا الأسبوع.