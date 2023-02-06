زلزال تركيا: بالصور آثار الدمار وجهود الإنقاذ لانتشال الضحايا

قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حطام إحدى البنايات أثناء عمليات البحث والإنقاذ جراء الزلزال في مدينة مدينة كهرمان مرعش في تركيا

ضرب زلزال قوي منطقة شاسعة في جنوب شرق تركيا، بالقرب من الحدود السورية، وأسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص ومحاصرة كثيرين آخرين.

وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ارتفاع عدد الضحايا في بلاده إلى 284 قتيلا و2323 مصابا، وانهيار أكثر من 1700 مبنى من جراء الزلزال.

كما أكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى من جراء الزلزال إلى 230 قتيلا و639 مصابا، في مدن حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ابنية دمرها الزلزال في مدينة عفرين في محافظة حلب السورية

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وقع في الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01:17 بتوقيت جرينتش) على عمق 17.9 كيلومتر (11 ميلا) بالقرب من مدينة غازي عنتاب.

وأكد نائب الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم أن الزلزال وقع في ظروف جوية صعبة. كما أوقفت حركة الطيران في غازي عنتاب وهاتاي جنوبي تركيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رجل يحمل طفلا مصابا من جراء الزلزال في بلدة جندريس بريف مدينة عفرين شمال غربي سوريا

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن عددا كبيرا من المباني انهار في محافظة حلب، بينما قال مصدر في الخدمة المدنية في حماة إن عدة مبان انهارت هناك.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عناصر من الدفاع المدني السوري يحملون طفلا بعد إنقاذه من تحت أنقاض مبنى في بلدة الدانة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا

ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في سوريا ولبنان والعراق ومصر وقبرص.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سكان يبحثون عن ضحايا وناجين وسط أنقاض مبنى انهار في قرية عزمارين، بالقرب من الحدود التركية شمالي محافظة إدلب السورية

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب إحاطة عاجلة من مسؤولي المناطق المتضررة في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل بي بي سي الخدمة التركية في ديار بكر، بانهيار مركز تجاري في المدينة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سكان يبحثون عن ضحايا وناجين وسط أنقاض مبنى انهار في قرية عزمارين، بالقرب من الحدود التركية شمالي محافظة إدلب السورية

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن وزير الداخلية التركي، أن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 10 مدن تضررت، وهي غازي عنتاب، وكهرمان مرعش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رجال إنقاذ سوريون يحاولون انتشال رجل مصاب من تحت أنقاض مبنى منهار إثر الزلزال في بلدة أعزاز الحدودية شمالي محافظة حلب

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال هز منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق سبعة كيلومترات.

وقال مسؤولون أتراك إن 23 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية ملاطية شمال شرقي غازي عنتاب. كما قتل في سانليورفا الواقعة إلى الشرق، 17 شخصا. وسُجل المزيد من القتلى في ديار بكر وعثمانية.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن ضحايا ومصابين في مدينة ديار بكر التركية

ولحقت أضرار كبيرة بالمباني والمنازل، وهرعت فرق الإنقاذ إلى المدن المنكوبة وفقًا لصور بثتها محطة تي آر تي الحكومية التركية.

كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر أبنية مهدمة عقب الزلزال.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رجلان يسيران أمام مبنى مدمر في بلدة زردنا في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا

قال علماء الزلازل الأتراك إن هزة أخرى ضربت المنطقة بعد دقائق قليلة من وقوع الزلزال المدمر.

وتقع تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم. وفي عام 1999 لقي أكثر من 17 ألف شخص مصرعهم بعد زلزال قوي ضرب شمال غرب البلاد.