هجوم ميشيغان: ثلاثة قتلى في إطلاق نار في حرم الجامعة

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، MSU POLICE التعليق على الصورة، صورة المشتبه به التي نشرتها الشرطة قبل مقتله

قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بعد أن أطلق مسلح النار في جامعة ولاية ميشيغان.

وأضافت الشرطة إن المشتبه به مات - على ما يبدو - متأثراً "بجروح أصابته بطلق ناري".

وأصيب خمسة أشخاص آخرون في الهجوم على الحرم الجامعي الرئيسي في مدينة إيست لانسينغ في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين.

ووصفت الشرطة المشتبه به بأنه "رجل أسود قصير القامة". وقالت فيما بعد إنه كان يبلغ من العمر 43 عاماً وليس له ارتباط معروف بالجامعة.

وطلبت الشرطة من الطلاب والسكان الاحتماء في أماكنهم أثناء المطاردة، ثم عادت ورفعت الأمر بعد ذلك، قائلة إنه "لم يعد هناك تهديد للحرم الجامعي".

وأضافوا أن المشتبه به "كان موجودا ًخارج الحرم الجامعي".

وظهر المشتبه به، في الصور التي نشرت في وقت سابق، يرتدي سترة من الجينز وقبعة بيسبول زرقاء وحذاء رياضياً أحمر.

وبدأ إطلاق النار بعد الساعة 20:00 بقليل بحسب التوقيت المحلي يوم الاثنين.

وتوجه ضباط الشرطة إلى مكان الهجوم فوجدوا ضحايا في قاعة بيركي الواقعة على الجانب الشمالي من الحرم الجامعي، وفي مبنى اتحاد جامعة ولاية ميشيغان المجاور.

وقالت الشرطة في إفادة صحفية إن هناك عدة مواقع للهجوم وإن تحقيقاتها ما زالت مستمرة، وإن دافع المهاجم غير معروف.

وشوهد عدد من سيارات الإسعاف وهي تصل إلى مكان الحادث، ونقل الجرحى - الذين يعتقد أن بعضهم في حالة تهدد حياتهم - إلى المستشفى، ويتلقون العلاج حاليا.

وقال نائب رئيس شرطة الجامعة، كريس روزمان: "كان هذا بالفعل كابوسا نعيشه الليلة".

وعلّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.

وتقع مدينة إيست لانسنغ على بعد حوالي 112 كم شمال غرب ديترويت.

وتدفع الولايات المتحدة ثمناً باهظاً نتيجة انتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة اقتناء الأميركيين هذه الأسلحة.