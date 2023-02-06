زلزال تركيا وسوريا: قادة العالم يقدمون تعازيهم ويعرضون المساعدة

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، آثار الدمار في مدينة ديار بكر التركية

تتوالى ردود فعل قادة العالم على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وأدى إلى مقتل ألفي شخص على الأقل في تركيا وسوريا.

وأعلن عدد منهم عن نيتهم تقديم مساعدات إلى تركيا وسوريا لمساعدة البلدين في مواجهة تبعات الزلزال.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان: "أفكر في شعب تركيا وسوريا هذا الصباح، لا سيما المستجيبين الأوائل الذين يعملون ببسالة لإنقاذ المحاصرين بسبب الزلزال. المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة".

ومن جهته، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصور القادمة من البلدين بأنها "مروعة" وقال إن فرنسا "مستعدة لتقديم المساعدة الطارئة"، بينما قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده تعزي أقارب القتلى و"بالطبع سترسل المساعدة".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأرسل تعازيه لمواطني تركيا وقال إنه أصدر تعليمات "لجميع السلطات بالاستعداد الفوري لتقديم المساعدة الطبية والإنقاذ والمساعدة بالإنقاذ".

كما قال نتنياهو أمام نواب حزب الليكود إنّ إسرائيل "تلقّت طلباً عبر قناة دبلوماسية لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقتُ على ذلك". وأضاف أنه سيتم إرسال المساعدة قريباً.

ومن جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من التقارير عن الكارثة.

وأشار إلى انه على اتصال مع المسؤولين الأتراك لإبلاغهم بأن بلاده على استعداد لتقديم جميع المساعدات اللازمة. ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وكالة التنمية الدولية في البلاد لتقييم كيف يمكن أن تساعد.

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وقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه وتعهد بتقديم المساعدة لكل من تركيا وسوريا في أعقاب زلزال اليوم.

وقال بوتين للرئيس السوري بشار الأسد: "نأمل في الشفاء العاجل لجميع الجرحى ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة للتغلب على آثار هذه الكارثة الطبيعية"، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.

وفي رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب بوتين منه "نقل كلمات التعاطف الصادق والدعم" لأسر الضحايا وقال إن روسيا "مستعدة لتقديم المساعدة المطلوبة".

وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا على ما أعلن المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش.

أما الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، فأكد أنه على اتصال بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإنه "يحشد الدعم".

وأعلن المستشار الألماني عن صدمة بلاده حيال حجم الكارثة مؤكدا أن برلين سترسل مساعدات.

وقال رئيس الوزراء الهولندي إن فريق هولندي مختص بالإنقاذ سينضم ينضم إلى جهود الإنقاذ في تركيا وسوريا.

كما قال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده ستوجه مواردها لمساعدة البلدين.