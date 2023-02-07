إنقاذ رضيعة سقطت في بئر بعمق 13 متراً في تايلاند

مات ميرفي

بي بي سي نيوز

قبل 49 دقيقة

صدر الصورة، Somjit Rungjamratrusmee/BBC Thai التعليق على الصورة، وصل عمال الإنقاذ إلى قاع البئر صباح الثلاثاء

أنقذت السلطات طفلة رضيعة سقطت في بئر عميق في جنوب تايلاند.

وسقطت الطفلة البالغة من العمر 19 شهراً في بئر عمقه 13 متراً، حين كانت تلعب بالقرب من المكان، في مقاطعة تاك، بالقرب من حدود ميانمار، بعد ظهر يوم الإثنين.

وسارعت السلطات إلى إطلاق عملية إنقاذ ليلية، بعد نداء استغاثة من والدي الفتاة اللذين كانا يعملان في حقل قريب.

وقال مسؤولون إن الطفلة نقلت إلى المستشفى، وعولجت من إصابات طفيفة.

وصرّح قائد الشرطة المحلية، راتساران كيتسويسينغ، لوكالة فرانس برس بأن "علامات الإرهاق بادية على الطفلة، لكن مؤشرات الحياة لديها جيدة".

سقطت الطفلة - التي قيل إنها ابنة لاثنين من المهاجرين من ميانمار - عبر فتحة عرضها 30 سنتمتراً في الجزء العلوي من البئر.

وقال والدا الطفلة إنهما اصطحابها معهما إلى مكان عملهما في مزرعة في منطقة خيري رات، وإنهما تركاها تلهو تحت شجرة.

لكنهما أصيبا بالذعر حين لم يتمكنا من العثور عليها أثناء الاستراحة، وسمعا صرخات قادمة من البئر القريب.

اضطرت فرق الإنقاذ إلى العمل طوال الليل باستخدام حفار ميكانيكي، ودأبت على حفر حفرة بعمق 10 أمتار مجاورة لفتحة البئر.

وضُخّ الأكسجين في البئر لتمكين الطفلة من التنفس. وأظهرت الصور في الموقع عمال الإنقاذ يرتدون قبعات للحماية ويعملون في قاع حفرة عميقة.

لكن السلطات قالت لوسائل إعلام محلية إنها تخشى أن ينهار البئر، ويؤذي الطفلة إذا استمرت الفرق باستخدام الحفار، لذلك استبدلوه بمعاول يدوية لإزالة الأمتار القليلة الأخيرة من الأرض.

صدر الصورة، Somjit Rungjamratrusmee/BBC Thai التعليق على الصورة، عمال الإنقاذ يحملون الطفلة على نقالة بعد إخراجها من البئر

وذكر التلفزيون الرسمي في تايلاند أن عمال الإنقاذ وصلوا إلى الطفلة، في حوالي الساعة 08:00 من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش)، لكنهم لم يتمكنوا من إخراجها على الفور، إذ يبدو أنها تعرضت لإصابة في ساقها.

لكن الهتافات انطلقت بعد ذلك بوقت قصير من قبل عمال الإنقاذ المتجمعين، بعد نجاحهم أخيراً بسحب الطفلة من البئر.