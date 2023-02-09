روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يعرض على قادة الاتحاد الأوروبي شراء طائرة مقاتلة

جيسيكا باركر & بول كيربي

بي بي سي نيوز

قبل 39 دقيقة

صدر الصورة، European Parliament التعليق على الصورة، تحدث الرئيس زيلينسكي عن "طريقة الحياة الأوروبية" في أوكرانيا خلال خطابه

دعا الرئيس الأوكراني قادة الاتحاد الأوروبي إلى توفير طائرات مقاتلة وأسلحة للحرب ضد روسيا، في ثاني رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب.

وقال فولوديمير زيلينسكي: "علينا تعزيز ديناميكيات تعاوننا، وعلينا أن نفعل ذلك بشكل أسرع من المعتدي".

واستقبل زيلينسكي بحفاوة بالغة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، وقد شدد العديد من قادة الاتحاد الأوروبي على أن اتخاذ قرار بشأن الطائرات الحربية سيكون خطوة جماعية.

ويحرص البعض على تجنب إجراء النقاش علناً، كما يسود قلق بشأن التصعيد الروسي.

وحذّر الكرملين الخميس من أن الخط الفاصل بين التدخل الغربي المباشر وغير المباشر في الصراع يختفي.

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، إن مسألة الأسلحة بعيدة المدى والطائرات المقاتلة قد حُلّت. واكتفى زيلينسكي بالقول إنه تم التوصل إلى اتفاقات معينة إيجابية لكنها لم تعلن بعد.

وقالت المملكة المتحدة إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن توفير طائرات على المدى الطويل لكنها ستوفّر التدريب للطيارين الأوكرانيين على الطائرات التي تمتلكها أوكرانيا بالفعل.

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وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إن بلاده لا يمكنها التحرك إلا "في إطار حلف شمال الأطلسي بأكمله"، بينما قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن القضية يجب أن تناقش خلف أبواب مغلقة. ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في طلب كييف للحصول على طائرات بسرعة.

وفي خطابه أمام البرلمان في بروكسل، ربط زيلينسكي أوكرانيا مراراً وتكراراً بأسلوب حياة أوروبي. وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي تحث زعماء التكتل لتسريع مسار الانضمام الذي يستغرق عادة سنوات عديدة.

وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي "أوكرانيا ستكون عضواً في الاتحاد الأوروبي". وقال إن الأوكرانيين يدافعون عن أنفسهم مع أوروبا ضد "أكبر قوة مناهضة لأوروبا في العالم الحديث".

وتكرر هذا الموضوع في القمة اللاحقة مع قادة الاتحاد الأوروبي، إذ شدد على أن أوروبا لا يمكن أن تكون حرة من دون أوكرانيا حرة.

وكان الزعيم الأوكراني قد سافر في وقت سابق من باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أجرى أيضاً محادثات مع الرئيس الألماني أولاف شولتس. وقبل زيارته لباريس، أكد له رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن كل الأمور مطروحة على الطاولة.

صدر الصورة، Mohammed Badra/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock التعليق على الصورة، الزعيم الأوكراني سافر مع الرئيس ماكرون إلى بروكسل قبل قمة الاتحاد الأوروبي

وقال زيلينسكي إن ألمانيا وفرنسا لديهما القدرة على "تغيير قواعد اللعبة" في الحرب. وأوضح أنه كلما أسرعت أوكرانيا في تلقي أسلحة ثقيلة وبعيدة المدى وطائرات حديثة، "كلما انتهى هذا العدوان الروسي بشكل أسرع".

وعلى الرغم من أن الرئيس ماكرون أشار في السابق إلى بعض الانفتاح على توفير طائرات مقاتلة، إلا أن شولتس لم يفعل ذلك.

وتعهد الرئيس الفرنسي بأن أوكرانيا يمكن أن تعوّل على دعمه، وأن فرنسا "مصمّمة على مساعدة أوكرانيا على النصر واستعادة حقوقها المشروعة". وأضاف شولتس: "الموقف لم يتغيّر: يجب ألا تكسب روسيا هذه الحرب".

وبسبب الغزو الروسي المتواصل منذ 11 شهراً، نادراً ما يغادر زيلينسكي بلاده، وقال مسؤول أوكراني كبير إن الغرض من رحلته هو الحصول على نتائج.

ويقول إن الطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى مهمة بالإضافة إلى دبابات ليوبارد 2 التي التزمت الدول الغربية مؤخراً بتزويدها بها. وبينما قال زيلينسكي إنه ناقش مسألة الطائرات المقاتلة في باريس، حذر من أن هناك "القليل من الوقت" لتوفير الأسلحة التي تشتد الحاجة إليها.

وقال رئيس الوزراء الهولندي إنه يجب مناقشة العديد من القضايا الحساسة قبل اتخاذ قرار بشأن توريد الطائرات المقاتلة. وقال روته لبي بي سي: "الإيجابيات والسلبيات - عليك أن تتأكد تماماً من أنك لن تدخل في مواجهة مباشرة بموجب المادة الخامسة بين الناتو وروسيا".

وحذرت موسكو الغرب مراراً من شحنات الأسلحة منذ بدء الحرب وهددت مراراً بالرد على ما وصفته "بالاستفزازات".

وردّاً على سؤال من الصحفيين في موسكو حول الجدل المتزايد حول إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ترى ذلك دليلاً على المشاركة المتزايدة للمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في الصراع.

وقال بيسكوف: "نأسف لذلك ونقول إن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها هذه الدول تؤدي إلى تصعيد التوتر حول هذا الصراع وإطالة أمده وجعله أكثر إيلاماً وتعذيباً لأوكرانيا".

ووافق المستشار شولتس مؤخراً فقط على السماح بإرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا، وحذر من التورط في "حرب مزايدة عامة" لأنظمة الأسلحة لأوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد خاطب في وقت سابق جلسة مشتركة للبرلمان البريطاني في قاعة وستمنستر، مؤكداً دعوته إلى الطائرات المقاتلة: "الحرية ستنتصر - نحن نعلم أن روسيا ستخسر".