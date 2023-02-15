كيا وهيونداي تعلنان عن إجراءات بعد انتشار مقاطع لسرقة سياراتهما على تيك توك

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عرضت شركة هيونداي حلولا تقنية لمواجهة المشكلة في بعض الموديلات

عرضت شركتا كيا وهيونداي تزويد أصحاب سيارات تابعة لهما بأقفال لعجلة القيادة وتحديث البرامج المرتبطة بعمل السيارات بعد انتشار مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك لكيفية سرقة سياراتهما بسهولة.

وقد انتشر "ترند" "Kia Boyz" العام الماضي، إذ تظهر مقاطع مصورة لصوصًا يفتحون السيارات ويتنزهون فيها.

وقالت السلطات الأمريكية إنها شهدت ارتفاعا في سرقات السيارات بسبب هذا التوجه.

وذكرت الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة أن هذا الأمر تسبب في مقتل ثمانية أشخاص، على الأقل، و14 حادثًا في البلاد العام الماضي.

وأصدرت شركتا صناعة السيارات يوم الثلاثاء "تعديلا برمجيا" مجانيا يتطلب وجود مفتاح التشغيل في مكانه قبل تشغيل المحرك. ويقوم البرنامج أيضا بتمديد مدة عمل جهاز الإنذار بالسيارة من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.

وقالت السلطات الأمريكية إن أكثر من ثمانية ملايين سيارة ستكون قادرة على الحصول على التعديل الذي أدخل على موديلات هيونداي وكيا بين عامي 2015 و2019.

وأوضحت شركة كيا في بيان أنها تقدم أيضا أقفال عجلة القيادة لأصحاب الطرازات المتضررة.

وحصلت مقاطع الفيديو التي تُظهر السرقة، وتلك الخاصة بالضحايا الذين يستعيدون سياراتهم التالفة، على أكثر من 70 مليون مشاهدة على تيك توك.

وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنه "لا يتغاضى عن هذا السلوك الذي ينتهك سياساتنا وسيتم إزالته إذا عُثر عليه على منصتنا".

وكانت سلطات لوس أنجليس وشيكاغو وسياتل قد أبلغت العام الماضي عن ارتفاع كبير في سرقات سيارات كيا وهيونداي في أعقاب انتشار مقاطع على تيك توك.