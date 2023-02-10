زلزال تركيا وسوريا: صور بالأقمار الصناعية تكشف عن دمار واسع في مدن تركية
تُظهر صور التقطتها الأقمار الصناعية مؤخرا حجم الأضرار التي لحقت بمدن تركية، بعد زلزال مروع وسلسلة من الهزات الارتدادية.
وأسفرت الكارثة، التي خلفت دمارا واسعا في تركيا وسوريا، عن مقتل ما يزيد على 21 ألف شخص، حتى الآن، وسط مخاوف من احتمال ارتفاع الحصيلة النهائية للقتلى بأعداد كبيرة.
ففي الساعات الأولى من صباح يوم 6 فبراير/شباط، وقع زلزال كبير تبلغ قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وصُنف على أنه "قوي"، وكان مركزه على مقربة من مدينة غازي عنتاب التركية، التي يزيد تعداد سكانها على مليوني شخص.
وتحذر منظمات دولية من أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا قد يصل إلى حوالي 23 مليون شخص.
تُظهر الصورة أعلاه أبنية قبل حدوث الزلزال في تركيا، والتُقطت هذه الصورة في ديسمبر/كانون الأول في أنطاكيا، بواسطة شركة "ماكسار تكنولوجيز".
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تُظهر الصورة أعلاه نفس المكان بعد حدوث الزلزال.
الصورة أعلاه لأبنية محيطة بملعب في وسط مدينة قهرمان مرعش في يوليو/تموز الماضي.
الصورة بعد الزلزال مختلفة تماما، إذ جرى نصب مخيمات إيواء طارئة في الملعب بعد دمار العديد من الأبنية المحيطة.
صورة أخرى تكشف كيف كانت أنطاكيا قبل الزلزال.
والصورة أعلاه، بعد الزلزال، لنفس الموقع ومن الواضح حجم الدمار.
تظهر هذه الصورة مطار قهرمان مرعش، والتُقطت بعد الزلزال، وتظهر في الصور طائرات إغاثة ومروحيات.
تُظهر صورة القمر الصناعي أعلاه مخيمات إيواء طارئة نُصبت في مدينة أديامان.
صورة أخرى تظهر أنطاكيا قبل الدمار.
وهذه الصورة الأخيرة تظهر كيف تبدو المنطقة مختلفة الآن بعد الزلزال.