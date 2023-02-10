زلزال تركيا وسوريا: صور بالأقمار الصناعية تكشف عن دمار واسع في مدن تركية

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، قهرمان مرعش - بعد الزلزال

تُظهر صور التقطتها الأقمار الصناعية مؤخرا حجم الأضرار التي لحقت بمدن تركية، بعد زلزال مروع وسلسلة من الهزات الارتدادية.

وأسفرت الكارثة، التي خلفت دمارا واسعا في تركيا وسوريا، عن مقتل ما يزيد على 21 ألف شخص، حتى الآن، وسط مخاوف من احتمال ارتفاع الحصيلة النهائية للقتلى بأعداد كبيرة.

ففي الساعات الأولى من صباح يوم 6 فبراير/شباط، وقع زلزال كبير تبلغ قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وصُنف على أنه "قوي"، وكان مركزه على مقربة من مدينة غازي عنتاب التركية، التي يزيد تعداد سكانها على مليوني شخص.

وتحذر منظمات دولية من أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا قد يصل إلى حوالي 23 مليون شخص.

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، أنطاكيا - قبل الزلزال

تُظهر الصورة أعلاه أبنية قبل حدوث الزلزال في تركيا، والتُقطت هذه الصورة في ديسمبر/كانون الأول في أنطاكيا، بواسطة شركة "ماكسار تكنولوجيز".

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، أنطاكيا - بعد الزلزال

تُظهر الصورة أعلاه نفس المكان بعد حدوث الزلزال.

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، قهرمان مرعش- قبل الزلزال

الصورة أعلاه لأبنية محيطة بملعب في وسط مدينة قهرمان مرعش في يوليو/تموز الماضي.

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، قهرمان مرعش - بعد الزلزال

الصورة بعد الزلزال مختلفة تماما، إذ جرى نصب مخيمات إيواء طارئة في الملعب بعد دمار العديد من الأبنية المحيطة.

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، أنطاكيا - قبل الزلزال

صورة أخرى تكشف كيف كانت أنطاكيا قبل الزلزال.

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، أنطاكيا - بعد الزلزال

والصورة أعلاه، بعد الزلزال، لنفس الموقع ومن الواضح حجم الدمار.

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، مطار قهرمان مرعش - بعد الزلزال

تظهر هذه الصورة مطار قهرمان مرعش، والتُقطت بعد الزلزال، وتظهر في الصور طائرات إغاثة ومروحيات.

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، أديامان - بعد الزلزال

تُظهر صورة القمر الصناعي أعلاه مخيمات إيواء طارئة نُصبت في مدينة أديامان.

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، أنطاكيا - قبل الزلزال

صورة أخرى تظهر أنطاكيا قبل الدمار.

صدر الصورة، Maxar Technologies التعليق على الصورة، أنطاكيا - بعد الزلزال

وهذه الصورة الأخيرة تظهر كيف تبدو المنطقة مختلفة الآن بعد الزلزال.