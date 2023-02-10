الولايات المتحدة "تسقط جسما غريبا على ارتفاع عال" فوق ألاسكا

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، Getty التعليق على الصورة، جون كيربي

قال البيت الأبيض إن "جسما على ارتفاع عال" أسقط فوق ألاسكا في الساعة الماضية.

وقال المتحدث جون كيربي إن الجسم كان "بحجم سيارة صغيرة"، وكان فوق منطقة قليلة السكان.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا بإسقاط الجسم الذي كان مجهول المصدر.

يأتي ذلك بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا فوق مياهها الإقليمية يوم السبت الماضي.

وأوضح كيربي في حديثه في البيت الأبيض يوم الجمعة، أن الجسم فوق ألاسكا كان يتحرك على ارتفاع 40 ألف قدم ويمكن أن يشكل تهديدا للطائرات المدنية.

وأضاف أن حقل الحطام كان "أصغر بكثير" من البالون الذي أُسقط الأسبوع الماضي، قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

وقال كيربي إن مسؤولي المخابرات علموا بالجسم مساء الخميس.

وأضاف أن طائرة مقاتلة اقتربت من الجسم وقيمت أنه بدون طيار، وهذه المعلومات كانت في متناول بايدن عندما اتخذ قراره.