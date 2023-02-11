بولندا: إرسال الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا "ليس سهلا"

لورا كوينسبيرغ

بي بي سي

قبل 9 دقيقة

التعليق على الصورة، الرئيس دودا مع لورا كوينسبيرغ في وارسو

شكّك أحد أقرب حلفاء أوكرانيا، في ما إذا كان سيتمكن من إمداد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالطائرات المقاتلة، الذي يقول إنها ضرورية لكسب الحرب مع روسيا.

قال الرئيس البولندي أندجي دودا، الذي تحدث حصريا مع لورا كوينسبيرغ من بي بي سي يوم الأحد، إن إرسال طائرة من طراز "إف – 16" سيكون "قرارا خطيرا للغاية" و"ليس من السهل اتخاذه".

كانت بولندا واحدة من أكثر مؤيدي أوكرانيا صراحة منذ بدء الحرب مع روسيا.

في الشهر الماضي، كانت واحدة من عدة دول تعهدت بإرسال المزيد من الدبابات والذخيرة والمعدات إلى خط المواجهة.

تأتي تعليقات الرئيس دودا على الرغم من حديثه وزيلينسكي هذا الأسبوع، في نهاية الجولة الأوروبية المفاجأة للزعيم الأوكراني التي تصدرت العناوين الرئيسية. وفي لندن، استخدم زيلينسكي خطابه في البرلمان للدعوة إلى وسائل المساعدة في محاربة روسيا في الجو.

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وقال "أناشدكم بكلمات بسيطة، لكنها الأكثر أهمية، طائرات مقاتلة لأوكرانيا، أجنحة من أجل الحرية".

وكرّر الرئيس الأوكراني تلك الدعوة في باريس وبروكسل، في خروج نادر من بلاده، في ظل أشد الإجراءات الأمنية. لقد تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "في وارسو، أخبرني الرئيس دودا أن إرسال طائرات "إف – 16" سيسبب "مشكلة خطيرة" لأنه مع وجود أقل من 50 طائرة في سلاح الجو البولندي "ليس لدينا ما يكفي، وسنحتاج إلى المزيد منها".

كما شدّد على أن الطائرات المقاتلة، مثل طائرات "إف – 16، بحاجة ماسة للغاية للصيانة" لذلك "لا يكفي مجرد إرسال عدد قليل من الطائرات".

وقال دودا، مع كون بولندا عضوا في الناتو، فإن أي قرار لتقديم طائرات مقاتلة يجب أن يكون "قرارا مشتركا"، وليس قرارا يتخذه أي بلد بمفرده.

هناك أيضا تساؤلات حول ما إذا كان توفير الطائرات سيؤدي إلى دفع الناتو مباشرة إلى الصراع، وحتى إلى الحرب ضد روسيا نفسها. في بداية الحرب قبل عام، قال دودا إن إرسال طائرات "سيفتح تدخلا عسكريا في الصراع الأوكراني". لكن، في رد مباشر على طلب كييف الحصول على طائرات هذا الأسبوع، كانت تعليقات الزعيم البولندي مهمة.

وكجار لأوكرانيا، كان الرئيس دودا أحد أكثر المؤيدين المتحمسين لزيلينسكي، وساهم بكميات هائلة من المساعدات العسكرية، وأصبح المورد الرئيسي للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك مركبات القتال المشاة والمدفعية والطائرات بدون طيار والذخيرة.

وكان دودا أيضا في طليعة من دفع الحلفاء الآخرين إلى الوعد بتقديم الدبابات في الأسابيع الأخيرة.

وبعد تردّد ملحوظ من ألمانيا، ونقاش محتدم في جميع أنحاء أوروبا حول مخاطر تصعيد الصراع، ستصل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع منافسين من بريطانيا، وأبرامز من الولايات المتحدة.

كما وفّرت بولندا منازل لملايين اللاجئين الأوكرانيين.

ويصر دودا على أنه "يجب تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في كل وقت.. فهي بحاجة إلى أسلحة". لكن من الواضح أنه لا يعتقد أن إرسال طائرات مقاتلة بأعداد كبيرة أمر مرجح من بولندا أو أي حليف آخر، على الأقل في المدى القصير.

كما أوضحت بريطانيا بسرعة كبيرة أن إرسال طائرات إلى أوكرانيا لم يكن أمرا واقعيا في المستقبل القريب.

"نعم"، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك "لم يكن هناك شيء على الطاولة"، بينما كان يستمتع بفرصة التقاط الصور مع زيلينسكي أمام دبابة هذا الأسبوع.

لكن قبل فترة طويلة، أوضح وزير الدفاع بن والاس أن ذلك سيعني تدريب الطيارين وأنواع الدعم الأخرى أولا. لن تقلع أي طائرات بريطانية إلى أوكرانيا في أي وقت قريب.

وطوال الأسبوع، حرص السياسيون البريطانيون ليرتبطوا بأكبر شخصية سياسية مشهورة في العالم في الوقت الحالي، الرئيس زيلينسكي، ويشاركون لقطاتهم الهاتفية غير الواضحة لخطابه التاريخي في قاعة وستمنستر وإجراء مقابلات حول مدى تأثير وجوده هناك.

وفي باريس، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كنجم سينمائي أمام قصر الإليزيه. ثم قام قادة الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بتغريد صورة للحظات "المصافحة والابتسامة" الخاصة بهم مع الزعيم الأوكراني في وقت لاحق.

هناك دعم قوي للرئيس زيلينسكي بدون شك. لا يتم عرض ذلك بلغة منمقة ووعود بالالتزام فحسب، ولكن، كما يوضح الرئيس دودا، بالبنادق والدبابات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى دعم اللاجئين، بدلا من التقاط صور السيلفي مع النواب.

ويؤكد القادة، مثل رئيس بولندا، على التهديد الذي يشعرون به لبلدانهم. الحديث معه في وارسو عن الصراع هو عالم بعيد عن المحادثات في وستمنستر، حيث تبعد الحدود الروسية في كالينينغراد حوالى 320 كيلومترا فقط.

معضلة الطائرات هي مثال آخر على الحسابات المشحونة التي يواجهها قادتنا. ما هو الممكن عمليا من حيث دعم أوكرانيا؟ وما هو المجدي سياسيا ودبلوماسيا، دون إثارة حرب أوسع؟

إن الدعم القوي لبولندا والدول الأخرى لا يعني أن الغرب، أو حتى أقرب حلفاء أوكرانيا، سيقولون "نعم" أو يمكنهم أن يقولوا "نعم" لكل طلب تقدمه. ويشير أحد المصادر الدبلوماسية البارزة إلى أن الرئيس زيلينسكي يدرك ذلك جيدا بالطبع.