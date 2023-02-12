طائرات مقاتلة أمريكية تسقط جسما طائرا آخر قرب الحدود مع كندا

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المقاتلة إف-22 استخدمت لإسقاط الأجسام الطائرة المجهولة التي تحلق على ارتفاع كبير

أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية جسما طائرا مجهولا يحلق على ارتفاع كبير فوق بحيرة هورون، القريبة من الحدود الكندية، في حادث هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري.

وأسقط سلاح الجو والحرس الوطني الأمريكيان الجسم المجهول، الأحد، حسب ما أعلنت إليسا سولتكين، عضوة الكونغرس.

وقالت "عمل عظيم من جانب كل المشاركين في هذه المهمة".

ولا تزال واشنطن في حال تأهب عالية، عسكريا، منذ إسقاط منطاد صيني يشتبه في انه أطلق بهدف التجسس، في الرابع من الشهر الجاري.

وإسقاط الجسم المجهول الأحد، هو الحادث الثالث، خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي أُسقط خلالها "جسم طائر مجهول" بواسطة طائرات مقاتلات أمريكية من طراز إف-22.