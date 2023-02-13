نيويورك: دهس ثمانية أشخاص في بروكلين بمدينة

قبل 17 دقيقة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، Watch: U-Haul truck stopped after pedestrians reportedly hit

أصيب ثمانية أشخاص بعد أن صدمتهم شاحنة نقل مغلقة في ضاحية باي ريدج بـحيّ بروكلين في مدينة نيويوك.

وتركت الحادثة اثنين من المصابين في حال حرجة، واثنين آخرين في حال خطيرة، بينما كانت إصابات الأربعة الباقين خفيفة.

وقالت شرطة نيويورك إن سائق الشاحنة كان يحاول الهرب من نقطة تفتيش قبل أن يصيب أثنين من المارّة ويهرب.

ووقعت الحادثة في حوالي الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (16:00 غرينيتش). وألقي القبض على رجل مشتبه به في حي صانسيت بارك القريب.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المشتبه به في الثانية والستين من عمره، وبلا عنوان ثابت.

وفي مؤتمر صحفي، وصفت الشرطة ما حدث بأنه "اضطراب عنيف"، مضيفة أنها لا تعتقد بوجود شبهة إرهاب في الحادثة.

ونوّهت السلطات إلى أن أحد الذين أصابتهم الشاحنة هو ضابط شرطة.

وقال شهود عيان إن الشاحنة صدمت مارّة وأشخاصاً كانوا يقودون دراجات كهربائية.

وأظهرت صورٌ التقطتها كاميرات مراقبة شاحنةً تحمل اسم شركة يو-هول الأمريكية لتأجير الشاحنات بينما كانت تتأرجح مسرعة على مساحة عريضة من الرصيف هرباً من سيارة شرطة تطاردها، فصدمت دراجات كانت متوقفة على جانب الطريق كما اضطر أحد المارة إلى القفز بعيدا عن طريقها.

وحاولت الشرطة إيقاف الشاحنة عبر محاصرتها بالسيارات لكن المشتبه به صدم سيارتَين تابعتين للشرطة وهرب، بحسب تقارير إعلامية.

وتظهر صورٌ من مكان الحادث تطويق الشرطة للمكان وإغلاقه بعدد من سياراتها.

وقالت حاكمة مدينة نيويورك كاثي هاتشول، إنها أُخطرت بالحادثة، وإن مكتبها مستعد لتقديم الدعم لشرطة المدينة.