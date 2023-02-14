كوهينور: الماسة الفريدة المثيرة للجدل لن تستخدم في تتويج الملكة القرينة كاميلا

شون كوغلان

مراسل الشؤون الملكية - بي بي سي نيوز

قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، Tim Graham التعليق على الصورة، الماسة "كوه نور" لن تُستخدم في تتويج الملكة القرينة كاميلا

أعلن قصر باكنغهام أن الماسة "كوه نور" المثيرة للجدل لن تستخدم في تتويج الملكة القرينة، كاميلا.

وأضاف القصر أن كاميلا سوف تتوج بتاج الملكة ماري، الذي نقل من برج لندن لإجراء تعديل على حجمه استعداداً لمراسم التتويج في 6 مايو/أيار المقبل.

ويعتقد أنها المرة الأولى في "التاريخ الحديث" التي يجري فيها "إعادة تدوير" تاج قديم من أجل مراسم تتويج.

كما سيرصّع التاج بأحجار من الماس من مجوهرات الملكة إليزابيث الثانية.

ستتوج كاميلا إلى جانب زوجها الملك تشارلز الثالث، في كنيسة ويستمنستر، وكانت قد اضطرت إلى إلغاء ارتباطاتها العامة الأسبوع الجاري بعد ثبوت إصابتها بكوفيد.

وظلت ملكية الماسة "كوه نور"، التي تعد واحدة من أكبر قطع الماس في العالم، محل نزاع، كما أذكت مخاوف من وقوع خلاف دبلوماسي مع الهند إذا استخدمت.

وقدمت الهند عدة ادعاءات بأنها المالك الشرعي للماسة، التي استخدمت في تتويج الملكة الأم، والدة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وزوجة الملك جورج السادس.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ألغت الملكة القرينة ارتباطاتها العامة الأسبوع الجاري بعد ثبوت إصابتها بكوفيد

وقال قصر باكنغهام إن كاميلا ستتوج بتاج الملكة ماري، وإن إعادة استخدامه تندرج في إطار مراعاة "الاستدامة والفعالية".

وفي خطوة تهدف إلى تكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، سيُعاد ترصيع التاج بأحجار الماس من مجموعة مجوهراتها الشخصية، معروفة باسم كولينان 3 و 4 و5.

ودأبت الملكة الراحلة على وضع تلك الماسات في دبوس زينة "بروش"، وهي مكتشفة في جنوب أفريقيا.

من جهته، سيتوج الملك تشارلز الثالث بتاج القديس إدوارد، والذي يعد القطعة المركزية في مجوهرات العرش البريطاني. وقد أعيد التاج إلى مكانه في برج لندن، لكي يعرض للجمهور، بعد تعديله ليناسب مقاس الملك.

وصنع هذا التاج للملك تشارلز الثاني عام 1661، كبديل عن تاج آخر تحطّم خلال الحرب الأهلية الإنجليزية.

وقد استخدمت الملك الراحلة إليزابيث الثانية بدورها تاج القديس إدوارد عند تتويجها، ولكن عبر التاريخ، لجأ ملوك آخرين لتيجان أصغر حجماً، أو مصنوعة على الطلب.

ما نعرفه عن عطلة التتويج حتى الآن:

السبت 6 مايو/أيار: مراسم تتويج في كنيسة ويستمنستر، موكب التتويج، التحية من شرفة قصر باكنغهام.

الأحد 7 مايو/أيار: حفل موسيقي وعرض ضوئي في قلعة وندسور، حفلات غداء كبيرة في الشوارع احتفالا بالتتويج.