سيلفيو برلسكوني: تبرئة رئيس الوزراء الإيطالي السابق من تهمة رشوة شهود في قضية حفلات "بونغا بونغا"

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تولى برلسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011

برأت محكمة إيطالية رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، من تهمة دفع رشوة لشهود، للإدلاء بشهادات زور عن حفلات صاخبة سيئة السمعة، تعرف باسم "بونغا بونغا".

وكان الملياردير وقطب الإعلام، البالغ من العمر 86 عاماً، قد وُجهت إليه تهمة دفع أموال لفتيات استعراض صغيرات في السن وآخرين للإدلاء بشهادات زور عن حفلات صاخبة مزعومة.

كما برأت المحكمة 28 متهماً آخرين، من بينهم الراقصة المغربية كريمة المحروق، المعروفة باسم "روبي"، والتي تورطت في قضية سابقة لبرلسكوني.

وواجه برلسكوني العديد من القضايا أمام المحاكم.

وفي قضية روبي، كسب برلسكوني، النائب اليميني، دعوى استئناف ضد إدانته بتهمة دفع أموال مقابل ممارسة الجنس مع قاصر، ونفى رئيس الوزراء السابق وروبي ممارسة الجنس، كما نفت أنها عملت في الجنس في أي وقت سابق.

ودأب برلسكوني على نفي ارتكاب أي مخالفة، في مختلف القضايا المرفوعة ضده أمام المحاكم، واتهم المدعين العامين بالسعي للثأر منه سياسياً. وأصر على أن الحفلات، التي وصفها البعض بأنها "عربدة"، كانت في الواقع حفلات عشاء راقية.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، كريمة المحروق المعروفة باسم روبي تغادر المحكمة بعد تبرئتها

وكانت المحاكمة الوحيدة التي أفضت إلى إدانة برلسكوني هي تلك التي حكم فيها عليه بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2013، ومراعاة لسنه، تساهل معه القضاء الإيطالي، وقضى عاماً في خدمة المجتمع في دار رعاية بالقرب من ميلانو.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات بين عامي 1994 و2011، واتهم بدفع أموال بالملايين لشهود في قضية حفلات "بونغا بونغا"، لكنه قال إن الأموال قدمت كتعويض عن الإضرار التي لحقت بسمعة أشخاص بسبب الحفلات.

وكان برلسكوني قد منع مؤقتاً من تولي أي منصب سياسي بسبب إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي، لكنه فاز بمقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات عام 2022.