وفاة قس من موزمبيق امتنع عن الطعام والشراب "اقتداء بصوم المسيح في الصحراء"

جوس تيمبي

بي بي سي -مابوتو-موزمبيق

قبل 16 دقيقة

صدر الصورة، BARAJAH FAMILY التعليق على الصورة، القس فرانسيسكو باراجاه، توفى بعد الصيام 25 يوما بدون ماء وطعام

توفي قس في موزمبيق بعد محاولته الصيام لمدة 40 يوما، في محاولة لتقليد ما ورد في الأناجيل عن صيام المسيح لتلك الفترة

وتوفي القس فرانسيسكو باراجاه، 39 عاما، مؤسس كنيسة سانتا ترينداد الإنجيلية، في مستشفى بمدينة بيرا، بعد نقله إليها في حالة حرجة.

وبحسب التقارير الواردة من موزمبيق فإن القس عانى بشدة، "بعد قضاء 25 يوما من دون طعام أو ماء"، من فقدان الوزن لدرجة أنه لم يستطع الوقوف. مما دفع أقاربه وأتباعه للإصرار على نقله إلى المستشفى.

تم تشخيص الحالة الصحية للقس باراجاه، بأنه كان يعاني من فقر الدم الحاد وفشل أعضائه الهضمية.

حاول الأطباء علاج الجفاف وإعادة ترطيب جسده بنقل بلازما الدم إليه، ومنحه السوائل الغذائية، من دون جدوي إذ توفي يوم الأربعاء بالفعل.

وكان القس يعمل أيضا مدرسا للغة الفرنسية في بلدة ميسيكا في مقاطعة مانيكا بوسط البلاد، على الحدود مع زيمبابوي.

صدر الصورة، BARAJAH FAMILY التعليق على الصورة، شقيق القس المتوفي شكك في ظروف وفاته

وقال أعضاء في كنيسة سانتا ترينداد، إن القس وأتباعه اعتادوا على الصوم لكن ليس لفترات طوي

وبينما يقول شقيقه ماركس مانويل باراجاه، إن القس بالفعل صام عن الطعام لأيام عديدة إلا أنه شكك في التشخيص الطبي لوفاة شقيقه، وقال "الحقيقة هي أن أخي كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتوارد فيها الأنباء عن وقوع وفيات أثناء محاولة الصوم 40 يوما أسوة بما قام به المسيح بحسب ما ورد في أنجيل متى