روسيا وأوكرانيا: ريشي سوناك يطالب بتزويد كييف بالأسلحة الأكثر تطورا

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التعليق على الصورة، سوناك يقول إن الآن هو وقت مضاعفة الدعم العسكري لأوكرانيا

حضّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قادة العالم على تزويد أوكرانيا الآن بأكثر الأسلحة تطورا من أجل تأمين مستقبلها على المدى البعيد.

وقال سوناك في مؤتمر ميونيخ للأمن إن حلفاء أوكرانيا يجب أن يزودوها بـ "قدرات حلف الناتو المتطورة". مضيفا أن الآن هو وقت مضاعفة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وفي أثناء المؤتمر، أكدّ حلفاء أوكرانيا موقفهم في الدفاع عنها.

ويعدّ المؤتمر اختبارا رئيسيا للدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة روسيا حيث يستعد كلا الطرفين لهجوم في الربيع المقبل.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، قضايا الأمن العالمي. ويأتي انعقاده قبيل مرور الذكرى السنوية الأولى على بداية الاجتياح الروسي الشامل لأوكرانيا.

ويحاول حلفاء أوكرانيا إظهار عزيمتهم أمام الحكومة الروسية وإقناعها بأنهم لن ييأسوا ولن يستسلموا مهما كلّفهم ذلك من "دماء وأموال" في الأشهر المقبلة.

ومعظم مَن حضروا مؤتمر ميونيخ - من رؤساء دول ورؤساء وزراء إلى ودبلوماسيين واستخباراتيين- هم من أوروبا والولايات المتحدة، ومن بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ونحو 30 رئيس حكومة أوروبية. فيما لم توجّه دعوة حضور لمسؤولين روس.

وكان سوناك قد صرّح برغبته في "التأكيد على أن تحذو بلدان أخرى حذو بريطانيا" في تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية، وتدريب الجنود والطيارين على طائرات تتمتع بقدرات حلف الناتو.

وفي خطابه بألمانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني إن "أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من سلاح المدفعية والمدرعات والدفاعات الجوية، حيث أنّ الآن هو الوقت المناسب لمضاعفة دعمنا العسكري لـكييف".

وأضاف سوناك: "عندما بدأ بوتين هذه الحرب، راهن على أن عزيمتنا ستخور. ولحدّ الآن يراهن (بوتين) على أننا سنفقد رباطة جأشنا .. لكننا خيّبنا ظنّه في البداية وسنخيّب ظنّه الآن".