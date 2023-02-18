تنظيم الدولة الإسلامية: مقتل العشرات في هجوم بسوريا شنه مسلحون يُعتقد أنهم تابعون للتنظيم المتطرف

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استهدف تنظيم الدولة الإسلامية جامعي الكمأة أكثر من مرة

تفيد التقارير الواردة من سوريا بأن 53 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون يُعتقد أنهم تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال التلفزيون الحكومي السوري إن "53 شخصا قتلوا أثناء جمع الكمأة جراء هجوم إرهابي من قبل تنظيم الدولة في جنوب غرب مدينة السخنة" شرق مدينة حمص السورية.

ووصفت وسائل إعلام محلية الهجوم بأنه الأكثر دموية الذي يشنه الجهاديون في حوالي عام.

وجاء الهجوم بعد أن أعلنت واشنطن أن قوات أمريكية بالتعاون مع قوات كردية قتلت أحد قيادات تنظيم الدولة في غارة جوية بطائرة هليكوبتر في شمال شرقي سوريا

46 مدنيا و7 عسكريين

وأكد وليد عودة، مدير مستشفى تدمر، أن الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية أسفر عن مقتل 46 مدنيا وسبعة عسكريين.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها لإذاعة شام إف إم السورية، أن "الجثث نقلت إلى المستشفى بعد الكمين" الذي استهدف العشرات.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، وقوع هذا الهجوم بعد "أن فتح إرهابيون يستقلون دراجات بخارية النار على جامعي الكمأة".

ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الحادث عبر قنواته المعروفة فور وقوعه.

يُذكر أن هذا هو الهجوم الأعنف منذ هاجم تنظيم الدولة سجنا في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات كردية في شمال شرقي مدينة الحسكة في يناير/ كانون الثاني العام الماضي في محاولة لتحرير جهاديين تابعين له.

وبلغت حصيلة قتلى هجوم العام الماضي 105 أشخاص من المدنيين و268 من الجهاديين.

موسم صيد الكمأة

يُذكر أن عددا من السكان، أغلبهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال، يتعرضون للاستهداف من قبل تنظيم الدولة في السنوات الأخيرة أثناء جمع الكمأة في مناطق وسط وشمال شرق سوريا.

وقال المرصد السوري، الذي يعتمد على شبكة واسعة من المصادر بالداخل السوري، إن 16 شخصا - أغلبهم مدنيون - قتلوا السبت الماضي في هجوم مماثل استهدف حصاد الكمأة في نفس المنطقة.

"حمزة الحمصي"

وتواترت الأنباء عن الهجوم بعد ساعات من إعلان جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، أن قوات أمريكية بالتعاون مع قوات كردية قتلت أحد قيادات تنظيم الدولة في غارة جوية بطائرة هليكوبتر في شمال شرقي سوريا.

وأضاف كيربي أن هدف هذه العملية العسكرية كان القيادي البارز حمزة الحمصي الذي كان يشرف على "الأنشطة الإرهابية" للتنظيم في شرق سوريا.