كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات يسقط في مياه اليابان

تيفاني ويرتايمر

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عٌرض اختبار الصاروخ على التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية

قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية إنه أطلق اليوم السبت، وحلق لمدة 66 دقيقة وسقط في بحر اليابان.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيونغ يانغ قوتها العسكرية الهائلة، في استعراض تضمن أكثر من 12 صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

ويوم الجمعة، هددت كوريا الشمالية بإطلاق العنان لرد انتقامي "قوي غير مسبوق"، على أي مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

يذكر أن التدريبات السنوية المقررة بين واشنطن وسول في فصل الربيع، والتي يتوقع أن تبدأ الشهر المقبل، مصممة للمساعدة في درء التهديدات النووية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية. لكن بيونغ يانغ تصر منذ فترة طويلة على أن تلك التدريبات هي استعداد لغزو كوريا الشمالية.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن صاروخ السبت، وهو أول صاروخ يتم إطلاقه منذ مطلع العام الجاري، سقط غرب هوكايدو في منطقة المياه الاقتصادية الخالصة لليابان، في الساعة 18:27 بالتوقيت المحلي (الساعة 09:27 بتوقيت غرينتش).

والمياه الاقتصادية الخالصة هي منطقة من البحر تخضع لسلطة الدولة المطلة عليه. وتبلغ المساحة الخاصة باليابان 200 ميل بحري قبالة سواحلها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في طوكيو إن الصاروخ حلق لمسافة نحو 900 كيلومتر، ووصل إلى ارتفاع 5700 كيلومتر. وفي حين أن هذا الارتفاع هائل - حيث إن حافة الفضاء تقع على بُعد حوالي 100 كيلومتر - إلا أنه ليس أعلى صاروخ تم إطلاقه من قبل كوريا الشمالية.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصلت صواريخ باليستية عابرة للقارات إلى ارتفاع 6100 كيلومتر. وفي السابق، في يناير/ كانون الثاني من عام 2022، نشرت كوريا الشمالية صورا غير عادية للأرض، زعمت أنها التقطت من إطلاق صاروخ وصل إلى ارتفاع 2000 كيلومتر.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تستعرض كوريا الشمالية قدراتها الصاروخية بانتظام

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وتعد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب مداها الطويل، والذي يمكنها من الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الياباني، هامادا ياسوكازو، إن صاروخ السبت كان بإمكانه القيام بذلك، بمدى محتمل يصل إلى 14 ألف كيلومتر.

وقال المسؤول الياباني ماتسونو: "إن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها كوريا الشمالية تهدد سلام واستقرار طوكيو والمجتمع الدولي، ولا تُغتفر على الإطلاق".

وأفاد جيش كوريا الجنوبية أن الصاروخ أطلق من منطقة سونان شمالي بيونغ يانغ، حيث يقع المطار الدولي. وهي أيضًا ذات المكان الذي أطلقت منه كوريا الشمالية معظم اختباراتها الأخيرة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

ويحظر مجلس الأمن الدولي برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية لكوريا الشمالية. لكن هذا لم يمنع بيونغ يانغ من الاستمرار في تطوير أسلحتها، وإجراء عروض عسكرية مفصلة للتباهي بها.