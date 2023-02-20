زيمبابوي: اعتقال نجل الرئيس السابق روبرت موغابي لتحطيمه سيارات وممتلكات

شينغاي نيوكا وسيسيليا ماكولوي

بي بي سي نيوز، هراري ولندن

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، الرئيس السابق روبرت موغابي جالساً إلى جانب نجله روبرت موغابي جونيور

ألقي القبض على أحد أبناء رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، بسبب مزاعم بأنه ألحق أضرارا بممتلكات في حفل أقيم في هراري.

ويواجه روبرت موغابي جونيور، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 31 عاما، اتهامات بتدمير سيارات وممتلكات أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنه تم القبض عليه عقب شكوى من صديقه سينديسو نكاتازو، البالغ من العمر 31 عاما أيضا.

ولم يصدر بعد تعليق من موغابي جونيور، وهو الابن الثاني للرئيس السابق من أرملته غريس.

وتقول الشرطة إن قيمة الممتلكات المتضررة بلغت 12 ألف دولار.

ونشر موقع "زيم لايف" الإخباري مقطع فيديو لموغابي جونيور وهو يسير إلى محكمة الصلح في هراري مرتديا بدلة وقناع وجه، ويتبعه حشد من الناس، بينما وقف آخرون على جانب الطريق لالتقاط صور له باستخدام هواتفهم.

وتوفي الرئيس السابق روبرت موغابي في عام 2019 عن عمر يناهز 95 عاما، بعد عامين من إجباره على الاستقالة بعد 37 عاما في السلطة.

ويستبعد محللون احتمال اعتقاله إذا كان والده مازال رئيسا.

وتم استبدال موغابي بساعده الأيمن السابق إمرسون منانغاغوا.

وكانت العلاقات بين منانغاغوا وعائلة موغابي مشحونة بعد أن اتهموه بخيانة زعيم زيمبابوي القديم.

وكان لأرملته، غريس، طموحات لخلافة موغابي، لكن الكلمة العليا كانت لأنصار منانغاغوا.