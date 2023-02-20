زلزال تركيا وسوريا: جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو يعود إلى وطنه بعد وفاته في الكارثة

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بعد الهبوط في أكرا ، تم نقل جثمان لاعب كرة القدم إلى مشرحة مستشفى عسكري

أعيد جثمان لاعب كرة القدم كريستيان أتسو، الذي لقي حتفه إثر زلزال ضرب تركيا قبل أسبوعين، إلى وطنه غانا.

وهبطت الطائرة في العاصمة الغانية، أكرا، في وقت متأخر من يوم الأحد وحمل أفراد من القوات المسلحة الغانية نعشه.

وعثر على أتسو متوفيا يوم السبت تحت أنقاض منزله في جنوب تركيا. وكان الشاب يلعب في نادي "هاتاي سبور" التركي لكرة القدم.

وفاز اللاعب في 65 مباراة دولية مع منتخب بلده غانا، وساعد فريقه في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2015.

ولعب أتسو، البالغ من العمر 31 عامًا، أيضًا ضمن صفوف فريقي الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون ونيوكاسل.

وفي حديثه في مطار كوتوكا بالعاصمة أكرا ، قال نائب الرئيس الغاني محمدو بوميا: "كنا نتمنى رغم ضآلة الأمل، مع كل يوم يمر، صلينا ودعونا. ولكن وأسفاه، عندما تم العثور عليه كان قد انتهى".

وقال بوميا إن لاعب كرة القدم الراحل كان محبوبًا للغاية وسيُفتقد بشدة، مضيفا "إنها خسارة مؤلمة، ومؤلمة للغاية".

ووعد بأن يتم دفن أتسو "بشكل لائق".

وكان أتسو في عداد المفقودين منذ الزلزال المدمر، الذي وقع في 6 من فبراير/ شباط وبلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر، والذي تسبب في انهيار شقته السكنية في مدينة أنطاكيا عاصمة محافظة هاتاي التي تضررت بشدة.

وأعلن نادي هاتاي سبور التركي في البداية أنه تم إنقاذ اللاعب الذي لحقت به إصابات جراء الزالزإل، ولكن تم تغيير هذا الموقف لاحقًا، وأكد وكيل أعماله نبأ وفاته يوم السبت عبر موقع تويتر.

وقتل الزلزال والهزات الارتدادية التي أتت بعده حوالي 46000 شخص في تركيا وشمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الغانية إن جثمان لاعب كرة القدم رافقه من تركيا عائلته وسفير غانا لدى تركيا.

وهبطت الطائرة التي أقلت الجثمان في أكرا في الساعة 19:25 من يوم الأحد بتوقيت غرينتش، حيث كان في انتظارها أقارب اللاعب ومسؤولون حكوميون وممثلون عن الاتحاد الغاني لكرة القدم، وتم نقل النعش في وقت لاحق إلى مشرحة مستشفى عسكري.

ونعى كثيرون اللاعب الراحل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعب أتسو أيضًا ضمن صفوف فريقي الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون ونيوكاسل

وفي يوم السبت، انضمت زوجته "ماري كلير روبيو" وأطفالهما الثلاثة إلى الجماهير في نيوكاسل لتكريمه بدقيقة صمت، قبل مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول.

وكان أتسو قد لعب مع نيوكاسل من عام 2016 إلى 2021.

تم عرض وجه أتسو على الشاشة الكبيرة وهتف المشجعون عاليا "لن تسير لوحدك أبدًا"، قبل التصفيق.

وكرَّم لاعب منتخب غانا محمد قدوس، الأحد، زميله السابق بعد تسجيله هدفا لفريق أياكس في الدوري الهولندي، وخلع قميصه ليكشف عن قميص أبيض كتب عليه "أرقد في سلام يا أتسو".

في غضون ذلك، أشادت منظمة "أذرع حول الطفل" الخيرية بـ أتسو الذي كان سفيرًا للمنظمة منذ عام 2016، وقالت إنه كان "المتبرع الرئيسي" لمدرسة في غانا تدعم الأطفال المهجورين، والأيتام والمصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين تم إنقاذهم من الاتجار بالبشر.