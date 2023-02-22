تلميذ يطعن معلمة حتى الموت في إحدى المدارس في فرنسا

انطوانيت رادفورد

بي بي سي نيوز

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Facebook/Collège Lycée St Thomas d'Aquin التعليق على الصورة، الهجوم وقع في مدرسة "سان توماس دي أكوين" في جنوب غربي فرنسا

طعن طالب في المرحلة الثانوية معلّمة إسبانية حتى الموت في إحدى المدارس بمدينة سان جان دو لوز الفرنسية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفير فيران، الهجوم الذي وقع الأربعاء، وقال إن مرتكبه يبلغ من العمر 16 عاماً.

وحضرت الشرطة إلى مدرسة "سان توماس دي أكوين" بصحبة المدعي المحلي، حيث تم اعتقال الطالب.

وقالت صحيفة "سود كويست" الفرنسية إن المهاجم دخل عرفة الدرس بينما كانت المعلمة الإسبانية تعطي درسها وهاجمها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المعلمة كانت في الخمسينات من العمر وتوفيت بعد إصابتها بذبحة صدرية بعد وصول خدمات الإسعاف إلى المدرسة.

من جانبه، قال وزير التعليم الفرنسي، باب ندياي، في تغريدة له على تويتر إنه يشعر بمصاب "عائلة وزملاء وتلاميذ" المعلّمة.

وقال إنه سيذهب إلى المدرسة "على الفور".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الطالب ربما كان يعاني من مشاكل عقلية. وقالت إنه لا يوجد مؤشر في هذه المرحلة من التحقيق إلى وجود صلة للحادث بالإرهاب.

وقال فيران، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستساند المعلمين في جميع أنحاء البلاد في أعقاب الحادث.

وأضاف: "لا يمكنني أن أتخيل الصدمة التي يمكن أن يمثلها هذا الحادث".