غوانتانامو : شقيقان يغادران المعتقل سيئ السمعة بعد نحو 20 عاما دون توجيه تهم لهما

جورج رايت

بي بي سي نيوز

قبل 6 دقيقة

صدر الصورة، Reprieve التعليق على الصورة، أثناء سجنه، بنى أحمد رباني لنفسه اسما كفنان ورسام بارع.

أُفرج عن شقيقين باكستانيين كانا محتجزين في سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي لما يقرب من 20 عاما دون توجيه أي اتهامات لهما.

وقُبض على عبد ومحمد أحمد رباني في باكستان عام 2002.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن عبد رباني كان يدير منزلا لتأمين أفراد تنظيم القاعدة بينما نظم شقيقه السفر والأموال لقادة الجماعة.

وقال الشقيقان أنهما تعرضا للتعذيب على أيدي ضباط وكالة المخابرات المركزية قبل نقلهما إلى غوانتانامو.

لكن الشقيقان الآن أُعيدا إلى باكستان.

و في عام 2002 أنشأ الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج دبليو بوش، معسكر غوانتانامو في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا لإيواء المشتبه بهم من الأجانب "الإرهابيين" في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك.

لكن المعسكر أصبح يرمز إلى بعض تجاوزات "الحرب على الإرهاب" بسبب أساليب الاستجواب التي يقول النقاد إنها ترقى إلى مستوى التعذيب، واحتجاز المعتقلين لفترات طويلة دون محاكمة.

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وقال الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، إنه يأمل في إغلاق المنشأة، حيث لا يزال 32 شخصا قيد الاحتجاز. وفي عام 2003، سنة الذروة لغوانتانامو، بلغ عدد المحتجزين في المرفق 680 سجينا في وقت واحد.

وقال البنتاغون في بيان "إن الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة باكستان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية التي تركز بشكل مسؤول على خفض عدد المحتجزين وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف".

وكانت أجهزة الأمن الباكستانية ألقت القبض على الأخوين رباني في مدينة كراتشي في سبتمبر/ أيلول 2002. واستغرق الأمر عامين تقريبا حتى يتم نقلهما إلى غوانتانامو بعد أن كانا محتجزين في الأصل في مركز احتجاز تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أفغانستان.

وفي عام 2013، بدأ أحمد رباني سلسلة من الإضرابات عن الطعام استمرت سبع سنوات. إذ كان يعيش على المكملات الغذائية، التي كانت أحيانا تعطى له قسرا من خلال أنبوب.

وقال كلايف ستافورد سميث، المحامي الذي مثل الشقيقين من مركز ثري دي 3D للمحاماة، لبي بي سي إنه سيحاول رفع دعوى قضائية بشأن احتجاز الأخوين، "لكن فرصتهما في الحصول على تعويض ضئيلة. وحتى اعتذار بسيط".

وقد تمت الموافقة على إطلاق سراح الشقيقين في عام 2021. لكن من غير الواضح سبب بقائهما في السجن حتى يوم إطلاق سراحمها.

وكانت زوجة أحمد رباني حامل بولدهما الأول وقت اعتقاله، وبعد خمسة أشهر فقط أنجبت ابنهما. الذي لم يقابله قط.

قال ستافورد سميث "لقد كنت أتحدث مع جواد ابن أحمد البالغ من العمر 20 عاما، والذي لم يسبق له أن التقى بوالده أو لمسه لأن والدته كانت حاملا به عندما اختُطف أحمد. لقد قابلت جواد عدة مرات، وأتمنى أن أكون هناك عندما يعانق والده لأول مرة".

وخلال الفترة التي قضاها في غوانتانامو، بنى أحمد رباني لنفسه اسما كفنان ورسام بارع. وأضاف سميث أن لوحاته ستعرض في معرض فني في كراتشي في مايو/ أيار، مع 12 رساما باكستانيا استوحوا أعمالهم من رسوماته.

ووصفت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الخيرية للعدالة، التي تكفلت بالتمثيل القانوني لأحمد رباني حتى العام الماضي، سجنه على مدى عقدين بأنه "مأساة" "توضح مدى ابتعاد الولايات المتحدة عن مبادئها التأسيسية خلال حقبة" الحرب على الإرهاب".