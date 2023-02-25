تغير المناخ: لوس أنجليس تشهد عاصفة ثلجية نادرة وانخفاض في الحرارة لدرجة التجمد

ماكس ماتزا

بي بي سي نيوز-سياتل

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، MARIO TAMA/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، من المتوقع أن يتسبب تحذير نادر من عاصفة ثلجية بتساقط ثلوج كثيفة في المناطق الجبلية مثل غابة أنجليس الوطنية بالقرب من كليرمونت، كاليفورنيا

تخضع أجزاء من جنوب ولاية كاليفورنيا ذات الطقس المعتدل في العادة، لأول تحذير من هبوب عاصفة ثلجية منذ عام 1989.

بدأت العاصفة الشتوية التي أخذت تتوغل في غولدن ستايت يوم الخميس، تشتد يوم الجمعة.

تسببت عاصفة هائلة بالفعل في حدوث عواصف ثلجية كبيرة وانخفاض درجات الحرارة لأقل بكثير من درجة التجمد في معظم أنحاء شمال الولايات المتحدة.

تأتي موجة البرد في الوقت الذي تواجه أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة موجة حرارة قياسية.

أغلقت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا أطول طريق سريع في الولاية، الطريق السريع 5، نظرا لأن الطرق باتت غير آمنة، مما أدى إلى زيادة حركة المرور على الطريق السريع 101.

حذر خبراء الأرصاد من تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 8 أقدام (2.4 متر)، في الجبال الواقعة شمال وشرق لوس أنجليس يوم السبت.

وتتعرض الجبال لرياح قوية تصل سرعتها إلى 60-75 ميلا في الساعة (96-120 كم / ساعة) بينما قد تتعرض المناطق الساحلية للفيضانات.

تتسع جبهة الطقس الجليدي لتشمل طول الساحل الغربي للولايات المتحدة بالكامل، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن التحذير من العاصفة الشتوية ساري المفعول في جبال مقاطعة فينتورا الساحلية وجبال مقاطعة لوس أنجليس، منذ وقت مبكر من الجمعة حتى السبت.

من الممكن أيضا تساقط الثلوج حتى ارتفاع خمسة أقدام على قمم الجبال حول مدينة سانتا باربرا.

وقالت دائرة الأرصاد إن الثلوج الكثيفة ستصاحبها رياح قوية وانعدام الرؤية تقريبا ونصحت سكان كاليفورنيا بالبقاء في منازلهم إذا لم يكن هناك ضرورة للخروج.

التعليق على الصورة، أصبحت مناطق جنوب كاليفورنيا أرض العجائب الشتوية

ضرب إعصار ضعيف مقاطعة لوس أنجليس جنوب شرق البلاد يوم الخميس، وأسقط بعض الأشجار.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية من عمود ماء على سطح البحر (أعاصير مائية صغيرة)، قد تظهر على طول الساحل الأوسط.

كما تم الإبلاغ عن إلغاء حوالي 1000 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، اعتبارا من صباح الجمعة.

وقال أحد خبراء الأرصاد الجوية في كاليفورنيا للمشاهدين هذا الأسبوع: "يجب أن أكون صادقا تماما معكم يا رفاق". "لم أر في الواقع تحذيرا من عاصفة ثلجية قط."

ومن المتوقع أن تغطي "جولات متعددة" من الثلوج جبال سييرا نيفادا الجنوبية في الأجزاء الوسطى والغربية من الولاية.

ستكون هناك "انهيارات جليدية خطيرة" عبر سييرا نيفادا، وفقا لمركز سييرا لمراقبة الانهيارات الجليدية.

وأغلقت المدارس في أقصى شمال غرب الولاية يوم الخميس، بسبب الطقس غير المعتاد.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تتجمع غيوم العاصفة فوق أفق لوس أنجليس مما يؤدي إلى توقعات بطقس غير عادي للمدينة

قال جيف نابير، المسؤول في مدارس مقاطعة ديل نورتي، لصحيفة لوس أنجليس تايمز: "هذا هو أول يوم تساقط فيه الثلوج منذ 31 عاما قضيتها في المنطقة".

يقول خبراء الأرصاد إن الأجزاء المنخفضة من جنوب كاليفورنيا قد تشهد أيضا تساقطا للثلوج، بالإضافة إلى سقوط الأمطار، حيث تتحرك العاصفة جنوبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قد ينخفض ارتفاع الثلج إلى 1500 قدم، لكنه سيكون تقريبا مثل ارتفاع العلامة الشهيرة في تلال هوليوود.

في أماكن أخرى من الولايات المتحدة، أجبرت موجة البرد المدارس والشركات وبعض المجالس التشريعية في الولايات على الإغلاق.

أفادت دائرة الأرصاد الوطنية أن مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون، شهدت تساقطا للثلوج بلغ ارتفاعها 11 بوصة (28 سم) تقريبا حتى صباح يوم الخميس، وهو ثاني أكثر الأيام تساقطا للثلوج على الإطلاق.

أدت العاصفة إلى وفاة رجل إطفاء متطوع في ميشيغان، بعد أن صعقه خط كهرباء سقط.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجلت العاصمة واشنطن درجات حرارة قياسية في مثل هذا التوقيت لم تحدث منذ 1874

يحقق المسؤولون في ولاية أوريغون أيضا في حالة وفاة يشتبه في أنها وقعت بسبب انخفاض حرارة الجسم، ويقولون إنها قد تكون مرتبطة بالعاصفة.

اقتلعت الرياح العاتية شجرة ضخمة من الخشب الأحمر، سقطت في منزل في منطقة خليج كاليفورنيا، تسببت في إصابة طفل عمره عام واحد بإصابات خطيرة وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة.

كما انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والشركات في خمس ولايات. وعانى أكثر من 700 ألف شخص في ميشيغان و120 ألفا في كاليفورنيا من انقطاع الطاقة حتى صباح الجمعة.

بينما بلغت درجات الحرارة في واشنطن العاصمة 27 درجة مئوية يوم الخميس، وهو أعلى مستوى تشهده العاصمة في شهر فبراير/شباط منذ عام 1874.