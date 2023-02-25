دب يهرب من حديقة حيوان أمريكية مرتين في أقل من شهر

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، SAINT LOUIS ZOO التعليق على الصورة، الدب بِن معروف بأنه "شاب مغامر" بحسب حديقة الحيوان

فشلت إجراءات أمنية جديدة، أضافتها حديقة حيوان سانت لويس الأمريكية، إلى مسكن أحد دببة الأنديز في مضاهاة طبيعته المغامرة.

فبعد الهروب من مسكنه في يوم 7 فبراير/ شباط، نجح الدب، البالغ من العمر أربع سنوات ويدعى بن، في التسلل مرة أخرى يوم الخميس.

وتعيش دببة الأنديز في أمريكا الجنوبية فقط، ولكنها معرضة للخطر بسبب فقدان بيئتها الطبيعية وتهديدات الصيد الجائر.

وأُعيد بن إلى حديقة الحيوانات بعد التجول بحرية لمدة 50 دقيقة.

وفي عملية الهروب السابقة، تقول الحديقة إن الدب بِن عبث بشبكة حديدية محيطة بمسكنه "متسببا في عمل انفراجة سمحت له بالتسلّل عبرها إلى الخارج".

ورداً على ذلك، قام مسؤولو الحديقة بتعزيز تأمين مسكن الدب بِن، عبر إضافة مقاطع حديدية مقاومة للصدأ إلى الشبكة المحيطة بمسكنه، لكن هذا بالطبع "غير كاف بالنسبة لـ بِن".

وعمدت حديقة الحيوان إلى تنفيذ بروتوكول الاستجابة لحالات الطوارئ بعد أن اكتشفت هروب الدب بِن مجددا، وقد تم تأمينه في أقل من ساعة زمنية.

واستغرقت عملية إعادة الدب بِن هذه المرّة وقتا أقلّ من المرة السابقة التي استغرقت أكثر من ساعة ونصف.